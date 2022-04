Le OnePlus 10 Pro5G dans les magasins.

C’est aujourd’hui que OnePlus commercialise son OnePlus 10 Pro5G en Europe auprès de ses partenaires. L’occasion pour vous faire une piqure de rappel sur ce nouveau venu annoncé en Inde, en Europe et en Amérique du Nord.

C’est aujourd’hui que la marque commercialise son dernier né, le OnePlus 10 Pro5G son modèle doté d’un module photo Hasselblad pour mobile de deuxième génération.

OnePlus 10 Pro5G, petit rappel ?

Alors oui, on parle de lui depuis un moment déjà et pas mal d’informations avaient déjà été révélées ses dernières semaines. Alors, avec ce lancement, c’est l’occasion de faire un rappel. Tout d’abord pour rappel le OnePlus 10 Pro5G hérite d’un écran 120 Hz avec la technologie LTPO améliorée et l’étalonnage Dual Color Calibration.

Par ailleurs, Le module photo du OnePlus 10 Pro arbore un nouveau capteur ultra grand-angle offrant un champ de vision de 150° – jusqu’à quatre fois plus large que les objectifs ultra grands-angles de 120° des autres smartphones. L’extension du champ de vision offert par le module photo ultra grand-angle du OnePlus 10 Pro encourage la créativité et permet de capturer davantage d’une scène sur chaque cliché.

Le téléphone hérite également d’un processeur Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen1 gravé en 4mm. Pour ce qui est de sa capacité mémoire, il est disponible en plusieurs versions à savoir une version 8 Go de mémoire et 128 Go de capacité de stockage ou 12 Go de mémoire et 256 Go de capacité de stockage.

Pour la partie photo, OnePlus a équipé ce modèle d’un capteur arrière ultra grand-angle offrant un champ de vision de 150°. Il propose également un nouveau module Fish-eye. Afin de « sécuriser » le capteur, OnePlus a recouvert de céramique son capteur. Ce qui donne une impression d’avoir un capteur de meilleure qualité, mais est en outre 30 % plus résistant aux rayures.

Prix et Disponibilité.

Disponible dès aujourd’hui, il est proposé au prix de :