OnePlus Ace 2 Pro, lancement dans 2 jours.

Pas de doute, le smartphone OnePlus Ace 2 Pro n’arrête pas de faire parler de lui sur la toile. Et pour cause, le téléphone serait équipé d’un objectif OIS 50MP Sony IMX890, mais aussi et surtout d’une capacité mémoire impressionnante.

OnePlus, on connait bien ici chez Planet Sans Fil. En effet, la marque ne cesse d’évoluer et séduire ici en Europe et nous avons eu régulièrement l’occasion de tester ses produits et le moins que l’on puisse dire c’est qu’ils ont toujours une bonne note par notre équipe. Mais dans deux jours, la marque va (enfin) dévoiler un nouveau modèle dans sa gamme « OnePlus Ace ».

OnePlus Ace 2 Pro, de la bombe ?

Alors oui, ce nouveau venu chez OnePlus a de quoi faire parler de lui. Tout d’abord parce qu’il sera certainement le haut de gamme de cette gamme « OnePlus Ace ». Et cela passe par un objectif OIS 50MP Sony IMX890. Pour rappel, il s’agit du même objectif présent sur le OnePlus 11 5G de la marque, mais aussi sur d’autres smartphones.

Par ailleurs OnePlus nous fait savoir que le téléphone hérite aussi d’une compatibilité avec la technologie de matrice de photons ProXDR. On sait aussi que l’écran embarqué sera un écran OLED FHD+ de 6,74 pouces à 120 Hz avec des bords incurvés.

Pour ce qui est du processeur, plus de doute possible pour ce haut de gamme, il s’agit d’un Snapdragon 8 Gen 2. Mais le top de ce smartphone, c’est qu’il pourra s’appuyer sur pas moins de 24 Go de mémoire vive. Une capacité énorme qui en fait le premier du genre. Sans oublier bien sur sa capacité de stockage qui ira jusqu’à 1 To.

Le tout sera appuyé par une batterie de 5000 mAh qui héritera d’une charge rapide de 150W. Autant dire que charger son téléphone à pleine charge reviendrait presque à prendre un café en terrasse.

Sa connectivité ? 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3.

Pour ce qui est de la connectivité du smartphone, il pourra s’appuyer sur son processeur Snapdragon 8 Gen 2 et donc il sera compatible avec la 5G pour le data mobile, mais aussi du WiFi 7 pour plus de vitesse, et du Bluetooth 5.3.

Reste à savoir si ce téléphone arrivera tel quel sur le marché européen. En effet, selon certains spéculateurs Tech, il se pourrait que le téléphone ne quitte pas le territoire chinois. Affaire à suivre donc.

Prix et Disponibilité.

Pour ce qui est du prix et du reste des spécificités du OnePlus Ace 2 Pro, rendez-vous dans deux jours. Effectivement, OnePlus a annoncé qu’il fera une présentation en ligne officielle pour présenter le téléphone le 16 aout à 14h00 heure locale chinoise.