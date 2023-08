Bestnet Extendeur HDMI, quand votre câble HDMI passe au sans-fil !

Bonne nouvelle pour le monde de la vidéo, avec le Bestnet Extendeur HDMI, il est désormais possible de brancher un périphérique vidéo à un autre en HDMI et cela sans fil. Et jusqu’à 200 mètres en plus.

Dans le monde de la vidéo, le standard désormais pour supporter des vidéos 4K, 8K et autre n’est autre que le classique port HDMI. Un standard que l’on retrouve désormais sur tous les téléviseurs, décodeur TV ou tout autre appareil qui nécessite de faire transiter de la vidéo.

Ce connecteur, largement adopté, a été développé pour remplacer d’autres standards de connectivité et offre une résolution vidéo plus élevée. Différents types de connecteurs HDMI existent, tels que le Type A (standard), le Type C (mini) et le Type D (micro), qui s’adaptent à différentes tailles d’appareils.

Les câbles HDMI sont disponibles en différentes versions, offrant des spécifications de résolution et de fonctionnalités variées. Le HDMI est également compatible avec le DVI, permettant la connexion entre les deux types de connecteurs.

Bestnet Extendeur HDMI, fini les câbles pour le HDMI.

Effectivement, la marque Bestnet propose son Bestnet Extendeur HDMI. Il s’agit de deux boitiers équipés du protocole Ethernet TCP/IP standard, qui sont en mesure via un signal WIFI de transmettre un signal audio et vidéo HD émanant de connexion HDMI. Un package qui se compose de deux boitiers qui communiquent entre eux et dont la mise en place est simple à faire dans la mesure où il suffit de brancher un câble HDMI sur le premier module depuis votre source et un câble HDMI sur le deuxième module qui ira vers votre destination.

Du HDMI sans fil qui supporte une Résolution du signal HDMI jusqu’à 1920X1080@60Hz et les normes HDMI 1.3, HDCP 1.2 et H265.

Le constructeur assure que les boitiers sont en mesure de supporter un débit de données maximal de 6,75 Gbit/s.

A relire : Nexxt PC Stick, tout Windows sur une clé HDMI. Avec cette volonté de toujours réduire la place que prend l’ordinateur dans la maison, on a vu depuis quelque temps de nouvelles solutions se développer comme le Nexxt PC Stick.

Le Wi-Fi comme solution !

Effectivement, dans ce cas, les Bestnet Extendeur HDMI exploitent une connexion Wi-Fi 802.11ac entre les deux modules pour faire transiter le signal HDMI. Le constructeur annonce au passage une portée allant jusqu’à 200 mètres. Évidemment, le câble HDMI entre votre source et le module ne pourra pas dépasser les 5 mètres.

Par ailleurs, le système prend en charge l’extension infrarouge à distance externe, facile à utiliser pour l’utilisation d’une télécommande.