La souris sans fil HP 930 Creator Wireless voit le jour.

Avec sa nouvelle souris sans fil HP 930 Creator Wireless, le constructeur HP propose un nouveau périphérique sans fil pour les utilisateurs de PC. Une souris qui est aux dires de la marque la plus personnalisable du marché pour les créatifs.

Dans le monde de l’informatique, les périphériques ont souvent une grande importance dans le travail au quotidien ou dans les loisirs. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que les gamers choisissent tel ou tel souris avec ses options.

Il en va de même dans le milieu du travail et HP le sait très bien. C’est sans doute la raison de l’arrivée de cette souris sans fil.

HP 930 Creator Wireless, une souris aux multiples usages.

Avec cette souris, HP s’intéresse aux utilisateurs professionnels de la création. Ainsi, la marque annonce une compatibilité de la souris avec des logiciels comme Adobe, AutoCAD, Solidworks, MS Office, etc.

La souris bien qu’ergonomique est avant tout destinée aux droitiers. Par ailleurs, elle est fortement personnalisable et est équipée de 7 boutons programmables. Ces boutons permettront d’effectuer des actions dans certains logiciels.

En outre la molette de la HP 930 Creator Wireless permet un défilement à la fois vertical, mais aussi latéral. De quoi utiliser certaines fonctions dans AutoCAD par exemple.

Sans fil RF ou Bluetooth pour la HP 930 Creator.

Autre particularité de cette souris est qu’elle peut être connectée à un ordinateur à la fois en Bluetooth ou en RF 2.4GHz. Pour cette deuxième option, HP fournit avec la souris un émetteur/récepteur USB à venir connecter au PC.

Enfin, sachez qu’il est également possible de venir connecter la souris via un câble USB également. Celui-ci aura la particularité de charger la souris HP 930 Creator Wireless par la même occasion. Pour ce qui est du capteur de mouvement, celui-ci est configurable et va d’une précision de 800 DPI à 3000 DPI.

Une souris, plusieurs ordinateurs.

Autre détail intéressant, il est possible de connecter la souris à plusieurs périphériques (Trois maximum) grâce à l’adaptateur USB-A et au Bluetooth. LA souris propose même une option qui permet de faire un glisser/déposer de fichiers entre les différents appareils, et ce sans être déconnecté.

Prix et disponibilité.

La souris HP 930 Creator Wireless sans fil sera disponible en mai à partir de 119€ TTC.