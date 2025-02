📱 Le marché du smartphone en pleine reprise en 2024 : quelles tendances pour l’année ?

Le marché mondial des smartphones amorce une nette reprise en 2024, après plusieurs années de baisse marquées par des pénuries de composants et une demande en berne. Les premiers chiffres confirment une dynamique haussière, portée par l’innovation technologique, le déploiement du 5G, et le retour de la confiance des consommateurs.

Un secteur en difficulté, mais résilient

Depuis 2020, l’industrie du smartphone a subi des perturbations majeures : crise sanitaire, inflation, baisse du pouvoir d’achat et ralentissement des renouvellements d’appareils. Toutefois, le marché a su faire preuve de résilience, s’adaptant aux nouvelles attentes des utilisateurs avec des modèles plus performants, durables et innovants.

La 5G comme moteur de croissance

L’un des facteurs clés de cette reprise est sans conteste le déploiement accéléré de la 5G. De plus en plus de modèles intègrent cette technologie, y compris dans les segments milieu de gamme et entrée de gamme, ce qui favorise l’adoption à grande échelle. Les consommateurs sont également attirés par les performances accrues et les nouvelles expériences offertes par ces appareils.

Le marché chinois en tête de la relance

La Chine, premier marché mondial du smartphone, joue un rôle majeur dans cette reprise. La demande locale repart à la hausse, portée par des acteurs comme Xiaomi, Oppo et Huawei, qui rivalisent d’innovation. L’essor des smartphones pliables et les avancées en intelligence artificielle contribuent également à stimuler les ventes.

Une hausse qui profite aux grandes marques

Apple et Samsung restent des leaders incontestés, mais des marques comme OnePlus, Google Pixel et Honor viennent bousculer l’équilibre du marché. L’arrivée de nouvelles gammes premium, avec des écrans toujours plus performants et des batteries longue durée, séduit un public exigeant en quête de valeur ajoutée.

Des défis persistants pour le marché

Si cette reprise est encourageante, le secteur doit encore relever plusieurs défis :

La pression sur les coûts de production et l’accès aux composants.

et l’accès aux composants. Les exigences croissantes en matière de durabilité et d’éco-conception .

. La montée en puissance des marchés émergents, avec des attentes spécifiques en termes de prix et de fonctionnalités.

🔍 Récapitulatif technique

Croissance du marché : hausse confirmée après plusieurs années de baisse

: hausse confirmée après plusieurs années de baisse Facteurs clés : 5G, innovation technologique, retour de la demande

: 5G, innovation technologique, retour de la demande Acteurs majeurs : Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo, Huawei

: Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo, Huawei Tendances : smartphones pliables, intelligence artificielle, batteries longue durée

: smartphones pliables, intelligence artificielle, batteries longue durée Défis : coûts de production, durabilité, marchés émergents

