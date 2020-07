Epomaker GK68XS, un clavier mécanique Bluetooth.

LA société Epomaker lance sa première campagne de récolte de fonds sur le site Indiegogo avec un clavier compact et équipé de touches mécaniques. Qui plus est le clavier peut être filaire ou sans fil grâce au Bluetooth.

Dans le monde de l’informatique et du numérique, il y a un périphérique qui reste encore et toujours indispensable. Ce périphérique, ce n’est autre que le bon vieux clavier. ET dans ce segment, bon nombre d’entreprises se sont essayées à renouveler ce périphérique. Par exemple Microsoft qui proposa en son temps un clavier scindé en deux qui se voulait ergonomique et qui est sensé fournir une meilleure saisie.

Epomaker GK68XS, retour aux fondamentaux.

L’entreprise américaine Epomaker Keyboard basée à New York propose à son tour, un clavier « révolutionnaire ». Alors tout d’abord, ce clavier est relativement compact et réduira l’encombrement sur le bureau. En revanche si vous avez d’un pavé numérique c’est mort pour s’en servir.

Cependant, la force de ce clavier, mis en avant par la marque, c’est que les touches sont mécaniques. Ainsi, selon la marque, la saisie est plus franche et plus rapide. Par ailleurs, il est intéressant de voir que le clavier en question est équipé de touches qui sont « escamotables ».

De fait, comme le montre la vidéo de présentation, les touches du Epomaker GK68XS sont facilement détachables et remplaçables. De plus, le mécanisme lui-même est également remplaçable. L’idée ici est de permettre à l’utilisateur de soit repositionner les touches, soit de pouvoir les remplacer facilement quand elles sont usées.

Sans fil ou filaire le tout en couleur.

De plus, le clavier est rétro éclairé et il sera même possible de choisir des combinaisons de couleurs sous forme de macro et accessible depuis une touche.

Enfin, la partie qui nous intéresse, la partie connectivité. Effectivement, ce petit clavier est sans fil et exploite le Bluetooth. Ainsi, il pourra se connecter simultanément à plusieurs dispositifs et basculer de l’un vers l’autre sans soucis.

Notons également qu’il peut être branché en filaire via un câble USB.

Prix et disponibilité :

Le clavier est proposé sur le site d’Indiegogo au prix de 82€.