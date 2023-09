ELO Vagabond : La révolution du contrôle de jeu sur smartphone ?

Avec son ELO Vagabond, l’entreprise ELO propose aux joueurs sur smartphone une nouvelle solution pour jouer avec plus de facilité et de convivialité à leurs jeux avec un dispositif qui transforme le smartphone en manette de jeux.

Le marché du jeu vidéo sur smartphone continue à se développer et à séduire le grand public. Certains jeux comme Candy Crush, les échecs, ou autres petits jeux ont la cote. Mais pour certains jeux, l’usage d’une manette ne serait pas de trop. C’est ce que nous propose la jeune entreprise avec son projet sur la plateforme Kickstarter.

ELO Vagabond, quand votre smartphone se prend pour un gamepad.

Avec ce ELO Vagabond, les joueurs profitent d’une nouvelle manette de jeu pour leur smartphone. Le dispositif permet de clipser le téléphone entre deux poignées de prise en main équipée de boutons en tout genre. Le dispositif est équipé d’un port USB-C et d’un système extensible qui permet de venir clipser une large gamme de smartphones.

La marque annonce d’ailleurs une compatibilité avec les smartphones suivants :

L’iPhone 11, 12, 13, 14, 15 Pro et Pro Max, l’iPhone de la 6ème à la 14ème génération, l’iPhone se (toutes générations), l’iPhone X, XR, XS, XS Max, l’iPhone 12 et 13 mini, le Samsung Galaxy de la S15 à la S23 Ultra et Ultra 5G, le Samsung Galaxy Z Fold 1, 2, 3, 4, le Samsung Galaxy de la S15 à la S23 et de la S15 à la S23 Plus, le Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, le Samsung Galaxy Note 10 et Note 10 Plus, le Samsung Z Flip 3 5G, le Google Pixel du 2 au 7 Pro, 5G, XL, le LG G7 ThinQ, le Sony Xperia Pro-I, l’Oppo Trouver X5 Pro, le Vivo Pro+, le Huawei P30, P0, Honor 50, le Xiaomi Poco X3 Pro, l’OnePlus 9 Pro, l’OnePlus 10 et 11, l’OnePlus 10 et 11T et l’OnePlus Seigneur N200.

A relire : Black Shark Gamepad 2.0. Si vous suivez notre actualité, vous n’êtes pas ignorant concernant le « Black Shark », le smartphone pour gamer de Xiaomi. La marque propose désormais des accessoires Bluetooth qui le transforment en joystick comme…

Pour ce qui est des boutons disponible on retrouve tous les équivalents des boutons présents sur un gamepad standard comme les 4 boutons X,Y,A, B sur la partie droite. Des boutons équipés de micro switch silencieux. Sur la partie gauche, il y a une croix de contrôle. Sur les deux côtés, on retrouve des boutons analogiques.

Prix et Disponibilité.

L’ELO Vagabond est disponible actuellement sur le site Kickstarter. Il est proposé au prix de 199$.