Avec Android 11, Android Auto devient sans fil pour tous !

Alors, de plus en plus d’informations se dévoilent concernant le futur système d’exploitation de Google pour les smartphones, à savoir Android 11. ET une des dernières nouveautés concerne Android Auto !

Enfin, Alléluia, hourra… Il en aura fallu du temps pour y arriver, mais ça y est ! Enfin libre ! Avec Android 11, vous n’aurez plus besoin de brancher votre smartphone Android via USB à votre véhicule pour pouvoir profiter pleinement d’Android Auto.

Tous les smartphones sous Android 11 concerné pour de l’Android Auto sans fil.

Alors que de plus en plus de constructeurs automobiles passent leur véhicule au « numérique », il restait encore et toujours une problématique. Cette problématique c’était de pouvoir utiliser son smartphone sur l’écran de sa voiture.

Alors est arrivé Android Auto pour tous les possesseurs de smartphone Android. Oui, mais voilà. L’application Google avait deux contraintes. La première c’est de ne pas proposer toutes vos apps mais celle de son choix. La seconde, c’est de devoir connecter via le port USB, votre smartphone à la voiture.

Finis tout ça avec Android 11. En effet, on vient d’apprendre que désormais, tout téléphone équipé d’Android 11 pourra se connecter à Android Auto au travers d’une connexion sans fil.

Sans fil, mais en WiFi 5Ghz !

Apparemment, il faudra cependant avoir un smartphone qui offre une puce assez performante en matière de Wi-Fi. De fait, cette connexion devra se faire au travers d’une connexion Wi-Fi 5Ghz. Certes, tous les smartphones haut de gamme en bénéficient. Cependant, pour les smartphones entrée de gamme ce n’est pas toujours le cas.

Avec cette nouvelle possibilité, Google devrait très certainement séduire encore un peu plus les constructeurs automobiles à intégrer sa solution Android Auto dans son tableau de bord.

En outre, on peut dire que cette une nouvelle étape pour la symbiose entre son smartphone et sa voiture.

De fait, on peut s’imagine avoir son smartphone déposé sur la zone QI du tableau de bord qui rechargera le smartphone, tout en ayant la possibilité de recevoir des appels via le Bluetooth, mais aussi d’utiliser son App de navigation préférée. Et tout ça sans avoir un seul câble à brancher.

Plus de doute, ça devient vraiment cool d’avoir un smartphone dans sa voiture.