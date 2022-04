Amperex Technology est le premier fournisseur de batteries pour smartphones en 2021.

Bonne nouvelle pour Amperex Technology pour l’année 2021. En effet, la marque est selon le rapport « Handset Component Technologies » de Strategy Analytics, le premier fournisseur d batterie du segment des smartphones.

Selon une étude de Strategy Analytics, le marché total des batteries pour smartphones a connu une croissance des revenus de plus de 10 % d’une année sur l’autre en 2021. Il faut dire que le marché du smartphone a connu de bons chiffres l’année dernière.

Des chiffres liés notamment à la 5G qui a davantage motivé les consommateurs à remplacer leur smartphone par un smartphone 5G. Alors qu’auparavant, vu pour les consommateurs le peu d’innovation technologique, il ne leur semblait plus nécessaire de remplacer leur smartphone aussi vite.

Le marché mondial des processeurs pour smartphones a augmenté de 17 %. Selon une étude de marché fraichement publiée, le marché mondial des processeurs pour smartphones est en hausse pour ce troisième trimestre 2021. Bonne nouvelle pour Qualcomm, Apple, MediaTek, Samsung LSI et Unisoc.

Plus de smartphones donc plus de batteries vendues pour Amperex Technology.

Selon l’étude faite par Strategy Analytics, cabinet d’étude et d’analyse que nous avons déjà cité dans nos articles, Amperex Technology Ltd (ATL) est arrivé en tête avec une part des revenus de 42 %. Son plus proche concurrent LG Energy Solutions est quant à lui à 22%.

Ainsi, Amperex Technology voit son avance sur son concurrent direct assez important vu qu’il possède près du double de part de marché.

Des batteries en constante progression et innovation.

Effectivement, l’entreprise devrait encore avoir de beaux jours devant elle. D‘autant que la batterie est un des points clés dans l’univers du smartphone. Celle-ci permet au consommateur de profiter plus longtemps de son smartphone sans devoir le recharger trop vite.

Ainsi, il est de plus en plus courant d’avoir à faire à un smartphone qui possède une batterie de plus de 4000mAh. Et ce même pour les smartphones bas de gamme ou moins cher. De fait, certains constructeurs privilégient même la batterie au capteur photo de leur smartphone par exemple.

Par ailleurs, selon les experts, la pénétration de la batterie à double cellule a dépassé 5 % en raison de l’application de charge rapide. Autre bonne opération pour les fabricants de batteries, la hausse des prix des principaux matériaux de batterie tels que le lithium qui a fait grimper le prix des batteries et donc dans la foulée le chiffre d’affaires (CA) des fabricants de batteries pour smartphone.