WatchMeGo, une montre connectée pour les enfants.

Vous avez des enfants et que vous aimez être rassuré en sachant ou ils sont à tout moment ? Et bien sachez que l’opérateur américain Sprint propose ce type de montre et elle se nomme WatchMeGo.

Alors, oui c’est vrai, ce type de produit n’est pas neuf. Une montre connectée dédiée aux enfants, on vous en a déjà présenté. La Spacetalk proposée par l’opérateur australien MGM Wireless ou encore la TickTalk 3 dotée d’une carte SIM.

WatchMeGo, une première pour l’opérateur américain.

Effectivement, ce type de produit est une première pour l’opérateur américain qui espère ainsi amener dans son portefeuille client de nouveaux contrats. La particularité de cette montre, c’est quelle bien évidemment destinée aux enfants, mais pour les parents.

En effet, pour ce qui est de la montre, elle reste une montre aux allures des plus classiques. Pas d’écran connecté, d’applications possibles. Juste un cadran qui affiche l’heure simplement.

Cependant, la montre est dotée d’une carte SIM, d’un GPS et d’un bouton de type « Alert » ou « Panique ». Ce bouton préviendra automatiquement les parents d’un éventuel problème que pourrait avoir l’enfant.

Crise d’angoisse, agression, perdu en route. Les parents pourront eux via une application à installer sur le smartphone, localiser directement l’enfant. Il sera en outre possible depuis l’application aux parents de communiquer avec l’enfant et son smartphone.

Bref, vous l’aurez compris, avec cette montre Sprint ne joue pas la carte de la technologie à tout prix, mais bien avant tout la sécurité de l’enfant. On notera au passage que la montre qui est disponible dans divers coloris est IP67. Ce qui la rend résistante aux éclaboussures, à la poussière, à la pluie. Bref une montre à toute épreuve, utilisée au quotidien par un enfant.

La montre est proposée bien évidemment avec un abonnement Sprint. Une solution intéressante qui pourrait peut-être arriver chez nous dans des offres opérateurs.