Xplora X5 Play, la montre connectée pour des enfants qui bougent.

Avec Xplora X5 Play, la marque Xplora souhaite initier les enfants à la vie numérique et au sport par la même occasion. Après tout, si papa ou maman ont une montre connectée pour leur santé pourquoi pas les enfants.

Une montre connectée à un enfant ? Mais pourquoi faire et surtout si jeune ? Le concept n’est pas neuf et nous vous avons déjà présenté des montres connectées pour enfants comme la WatchMeGo ou encore la TickTalk 3. Cette fois c’est n’entreprise Xplora qui arrivent sur le marché avec sa montre connectée pour enfant.

Xplora X5 Play, s’amuser avant tout.

Orientée pour les jeunes enfants allant de 6 ans à 12 ans voir 14 ans, cette montre d’Xplora tentera de séduire votre enfant avec un côté ludique en plus de son côté high-tech. Ainsi, tout d’abord, sachez que cette montre fait aussi « smartphone ». En effet, il sera possible à votre enfant d’appeler ou d’être appelé depuis sa montre. Pas besoin ainsi de lui fournir un smartphone qu’il risque de perdre, faire tomber ou voler.

Après vient l’aspect « sportifs » de la montre grâce à la plateforme Goplay. Celle-ci propose toute une gamme de « challenge » de défi ou de jeux qui sont en adéquation avec le sport. Bref, une bonne solution pour combiner l’activité physique et le divertissement pour les enfants.

Le système fonctionne sous forme de points que l’enfant peut gagner, 1 000 pas = 1 jeton virtuel. Des jetons virtuels qui seront ajoutés à son compte et qu’il pourra dépenser par la suite.

La firme souligne :

« En compagnie des parents, ils pourront échanger ces pièces contre des produits ou des services ou encore faire des dons à des organisations caritatives, les offrir à des amis et bien d’autres choses encore. Plus motivant encore, un classement hebdomadaire permet aux enfants les plus actifs d’avoir une chance de gagner des cadeaux exclusifs en s’inscrivant aux campagnes ».

Vous l’aurez compris, en cette période de confinement et d’arrêt des clubs de sports, la montre est là pour faire bouger votre enfant.

Des jeux, mais aussi des partenariats.

En effet, Xplora mise aussi sur ses partenaires pour séduire les enfants. Ainsi, elle annonce avoir signé avec le monde de l’animation 3D et du cinéma comme « Dora et la cité perdue » de Paramount Pictures ou le film « Les Incognitos » de Fox Movies.

Dès le mois de mai, un nouveau partenariat sera disponible avec la série animée à succès Fast & Furious : Spy Racers et dès le mois de juin jusqu’à fin juillet, c’est Space Jam 2 qui sera à l’honneur.

Xplora X5 Play, quelques infos techniques.

Alors, la montre est équipée d’un lecteur de carte SIM et supporte la 4G. La Xplora X5 Play est munie d’un écran tactile muni d’un verre Gorilla Glass de 3,5 cm. Elle est également munie d’un appareil photo 2MP. Au cœur du système, on retrouve une puce Qualcomm. Enfin, la mémoire de stockage est de 4 Go.

En outre, la montre est également équipée d’une puce GPS. Cette dernière permettra aux parents de suivre les déplacements de leur enfant et de savoir où il se trouve cette fonction permet aussi d’offrir un peu plus de liberté à votre enfant s’il va jouer chez un copain ou avec des copains dans la mesure ou vous avez toujours un œil sur lui à distance.

Enfin, pour pouvoir interagir avec la montre et le compte de votre enfant, Xplora propose une application pour smartphone à installer qui vous permettra de tout gérer depuis votre smartphone. Une application bien évidemment gratuite et disponible aussi bien sur l’Apple Store que sur le Play Store Androïd.

Prix et disponibilité.

La montre connectée Xplora X5 Play est disponible en trois coloris (noir, rose et bleu) au prix de 169,99 euros.