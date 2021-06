Alienware X17, le gaming portable grand format débarque.

Avec son nouveau Alienware X17, le géant de l’informatique orienté gaming lève le voile sur un nouveau modèle d’ordinateur portable pour les accros du jeu vidéo.

En effet, voilà plus d’une décennie qu’Alienware rime avec Ordinateur de ouf avec de la puissance à ne plus savoir quoi faire. La marque s’est en effet dès le début positionnée comme une marque informatique destinée aux gamers du monde entier.

Le Logo, une tête d’Alien de Roswell met directement la pression face à la concurrence. Cette fois, c’est dans la catégorie ordinateur portable que la marque étoffe son catalogue avec ce tout nouveau venu.

Alienware X17, un grand écran pour mieux tuer l’ennemi ?

De fait, plus qu’un ordinateur portable, celui-ci se situe plutôt dans la catégorie des « transportables ». Malgré tout son design reste relativement fin. Pour ce qui est des composants, pas de compromis, du processeur Intel Core i7-11800H ou un processeur Intel Core i9-11900H. La mémoire passe quant à elle à 64 Go. Ce sera difficile d’aller la saturer. Le support de la vidéo est assuré par une carte NVidia RTX 3060, RTX 3070, ou RTX 3080.

Connectivité, connectique, rien n’est oublié !

Ainsi, sur ce modèle on trouve donc du Wi-Fi 6E pour des débits de connexion sans latence lors des parties de jeu en ligne. À noter que pour les plus fébriles, l’Alienware X17 est également muni d’un port Ethernet 2.5Gbps. Bref plus d’excuses pour dire que la connexion lag à part à cause de votre FAI.

Pour ce qui est du Bluetooth, ce nouveau venu écope de la dernière version, le 5.2. De la sorte, casque sans fil et autres accessoires pourront se connecter sans fil à l’ordinateur portable.

La connectique est bien fournie avec donc un port Ethernet 2.5Gbps, deux ports USB A, deux ports USB C un port microSD, un port Mini Display Port 1.4 et un HDMI 2.1.

Prix et disponibilité.

Ce nouveau venu est proposé à partir de 2099$. Les premières commandes pourront déjà se faire dès aujourd’hui.