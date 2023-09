Test : Konyks camini air solar pack

Le test du jour se porte non pas sur une caméra mais sur le nouveau pack de la société Konyks : le Camini Air Solar Pack. Il s’agit d’un combo Caméra d’Extérieur wifi sans fils + Panneau solaire. Il s’agit d’un nouveau pack au prix d’environ 120 euros.

Préambule.

Konyks est une marque française basée à Toulouse (vive le Stade Toulousain) et est spécialisée dans les objets connectés (prises, éclairages, caméras connectés) pour la maison. Tous sont utilisables via une application gratuite et les assistants vocaux.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur: konyks Camini Air

Camini Air

Nécessite un réseau Wifi 2.4 Ghz

Vidéo Full HD 1920×1080

Autonomie 3 mois avec batterie Lithium 9600 mAh

Détection de mouvements intelligente (détection des humains) jusqu’à 10m par PIR

Enregistrement sur carte Micro SD jusqu’à 128 Go ou dans le Cloud (option)

Audio bidirectionnel, Microphone et Haut-parleur intégrés

Nombreuses automatisations avec produits Konyks

Compatible avec Chromecast, Google Home et Alexa Echo Show pour envoyer l’image de la caméra sur un écran extérieur

Vision de nuit jusqu’à 10m par PIR

Alimentation 5V DC 1A incluse

Installation facile grâce au pied à vis et au pied magnétique fournis

IP65

Camini Solar

Fonctionne comme un accessoire de Camini Air pour une alimentation en continu de la caméra

Tension 5V DC 0.47A

Puissance max 3W

Température de fonctionnement : Entre -20°C et 50°C

Résistance aux intempéries IP65

Câble 3 mètres

Dimensions : 17,3 x 12 x 1,25cm

Poids : 245g

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Camini Air

La caméra Camini air

Câble de recharge + prise électrique

Support à vis

Support magnétique

Vis

Notice

Camini Solar

Le panneau solaire et son câble

Le support à vis

Les vis

La notice