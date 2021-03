Test : ROG Strix G15, la GeForce 30 est avec toi !

ROG Strix G15 ou l’idée folle est de mélanger le dernier Ryzen 9 d’AMD et la dernière Nvidia GeForce RTX 3070 et pour faire simple de mettre le tout dans un ordinateur portable de 15,6″ … Mais dans la vraie vie ça donne quoi comme résultat ? Allez on vous le dit !



Préambule.

ROG aka Republic Of Gamers est la marque Gaming d’Asus. Nous avons eu la chance de découvrir ce qui semble se faire de mieux à l’heure actuelle en matière de portable Gaming et avons pu même profiter en avant première de la plateforme GeForce 30xx. Ce portable est un vrai concentré de ce qui se fait de mieux en terme de technologie dernier cri, essayons d’en délimiter les contours car il serait trop prétentieux de dire qu’il s’agit d’un test complet. Notre modèle G15 se positionne comme un milieu de gamme chez ROG. Avec ce test, nous sortons un peu de notre domaine de prédilection : le sans fil mais on se rassurera en se disant que l’on va prendre du plaisir à écrire ce test et après tout, ce portable il est équipé de WiFi 6 !

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Couleur Gris Eclipse Dimension (L x l x H) 35.4 x 25.9 x 2.26 ~ 2.72 cm Poids 2.30 Kg Processeur AMD Ryzen™ 9 5900HX Processor 3.3 GHz (16M Cache, jusqu’à 4.6 GHz) Graphique (GPU) NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 avec 8 Go GDDR6 Graphique embarqué (iGPU) AMD Radeon™ Graphics Ecran 15.6 pouces

FHD (1920 x 1080) 16:9

Refresh Rate de 300Hz

Temps de réponse de (G2G) 3ms

Angle de vision de 170°

Technologie d’écran IPS

Luminosité de 300nits

Contraste de 1:1000

72% de correspondance NTSC

100% de correspondance SRGB

75.35% de correspondance Adobe

Traitement anti-reflet

Technologie Adaptive-Sync Mémoire RAM 2 x 8 Go DDR4-3200 SO-DIMM (2 slots utilisés sur 2 disponibles) – Extensible jusqu’à 32 Go Stockage 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD (1 slot utilisé sur 2 disponibles) Connectivité LAN 10/100/1000 Mbps

Wi-Fi 6(802.11ax)+Bluetooth 5.1 (Dual band) 2*2 Connecteurs 1x Type C USB 3.2 Gen 1 avec Power Delivery et Display Port

3x USB 3.2 Gen 1 Type-A//1x 3.5mm Combo Audio Jack

1 port HDMI 2.0b Audio Microphone intégré avec technologie AI pour l’atténuation de bruit ambiant

2 hauts parleurs de 4W avec technologie Smart Amp

Décodage logiciel Dolby Atmos Clavier Clavier de type Chicklet avec rétroéclairage indépendant par touche de type RGB

Gestion de l’éclairage par Aura Sync Système d’exploitation Windows 10 Home installé – Asus recommande Windows 10 Pro for business Alimentation Batterie 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion

Adaptateur 240W AC (sortie: 20V DC, 12A, 240W, entrée : 100~240C AC 50/60Hz)

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Ordinateur portable

Alimentation

documentations diverses