Porsche Design Ultra One, un notebook racé !

Alors inutile de vous demander si vous connaissez la marque Porsche ? Mais connaissez-vous la marque Porsche Design ? Si oui, sachez que l’équipe propose un tout nouveau PC portable nommé Porsche Design Ultra One.

Alors bien sur si vous suivez notre actualité, la marque Porsche Design ne vous est pas totalement inconnue. En effet, nous avons eu l’occasion de vous parler de la marque concernant l’édition ultra limitée des Huawei Mate Porsche Design ou encore des casques audio sans fil que propose la marque.

Cette fois, c’est ni plus ni moins qu’un ordinateur portable que nous propose cette équipe. Une équipe qui a pour vocation d’apporter une touche de stylisme et un peu d’ADN Porsche dans la manière de concevoir les produits qu’elle fabrique.

Porsche Design Ultra One, un notebook qui en jette.

Alors, bien sûr, certains diront qu’un ordinateur portable reste un ordinateur portable. Et c’est vrai ! Que l’important pour un PC portable c’est ce qu’il a sous le capot ! Un peu comme une voiture d’ailleurs ! Et c’est aussi vrai.

Mais le design et les détails concernant le châssis, l’écran ou le toucher ont aussi de l’importance.

C’est donc sans grande surprise qu’on découvre un notebook d’une taille de 359 × 249,5 × 13,8 mm pour un poids de 1.5 Kg. Le Porsche Design Ultra One est doté d’un châssis en magnésium avec des éléments en acier inoxydable poli.

Les touches sont espacées et font d’ailleurs penser à un MacBook. Le châssis est équipé d’une serrure à charnière spéciale qui fournit pratiquement tous les ports de l’ordinateur portable à l’arrière. Un concept qui a pour vocation de vous faire oublier la connectique sans pour autant pour autant la réduire. Ainsi, on trouve un port HDMI, deux ports USB Type-A, deux ports USB Type-C et un lecteur de carte microSD. Toujours fort utile pour augmenter la mémoire de stockage.

Un peu plus de specs techniques !

Le Porsche Design Ultra One embarque un processeur Intel de 8e génération i5-8200Y ou i7-8500Y (Amber Lago-Y). Processeur qui est accompagné d’une carte vidéo Intel Graphics UHD 615. Il embarque 8 Go ou 16 Go de RAM. En outre on trouve un SSD de 512 Go ou 1 To, selon le modèle.

Pour ce qui est de la connectivité du Porsche Design Ultra One, il pourra s’appuyer sur les normes sans fil à savoir du Bluetooth 4.2 et du Wi-Fi 802.11ac. On aurait toutefois préféré du Bluetooth 5.0. de même qu’on aurait apprécié du Wi-Fi 6.