Qualcomm s’attaque à Apple (et sa puce M2) sur le marché des puces ARM pour PC.

Qualcomm vient d’annoncer qu’il venait de signer un partenariat avec Nuvia pour concevoir et mettre en production une puce de type ARM capable de surpasser Apple et sa puce M2. Et ainsi, renforcer sa volonté de s’attaquer au marché des CPU pour ordinateur.

Qualcomm, leader du marché des puces pour smartphone ne cesse de faire évoluer son offre pour satisfaire les constructeurs de smartphone. Ainsi, avec sa nouvelle plateforme Snapdragon 8 Gen 1, le constructeur de puce assure sa place de leader. Mais comme il l’avait annoncé en décembre 2021, le constructeur s’intéresse aussi à un autre marché, celui des ordinateurs et ordinateurs portables.

Snapdragon 8cx Gen 3, Qualcomm s’attaque au marché de l’informatique. Avec cette nouvelle plateforme Snapdragon 8cx Gen 3 fraichement annoncée, Qualcomm redéfini ses cartes et affirme sa volonté de s’intéresser au marché des PC et au segment du gaming.

Qualcomm + Nuvia, pari gagnant ?

Le fabricant de puces a en effet annoncé qu’il avait choisi comme partenaire la société Nuvia, une société qui connait bien la structure ARM et qui a dans ses rangs des spécialistes du secteur. Ainsi, l’objectif de Qualcomm est donc non seulement de rentrer sur le marché des processeurs pour ordinateur, mais aussi damer le pion à Apple et sa puce M2. Pour cela, les deux partenaires devraient proposer une puce gravée en 4nm contre 5nm pour la puce M2 d’Apple. Mais Apple a annoncé il y a peu que sa future puce M3 sera gravée en 3nm.

Dans la foulée, Qualcomm s’attaque par la même occasion à Intel et AMD qui sont les acteurs majeurs dans le monde de l’ordinateur. Ce qui n’empêche pas Qualcomm de camper sur sa position. Par ailleurs, il faudra suivre de près l’évolution des puces ARM qui seraient à terme plus puissantes et offriraient plus de possibilités d’évolution par rapport à l’architecture x86. Oui, mais voilà, il faudra aussi voir ce que les autres acteurs du marché de l’informatique comptent faire. Car jusqu’à présent, Microsoft et son système d’exploitation Windows tournent principalement sur l’architecture x86.

Et si Microsoft a annoncé proposer une version de Windows pour ARM, jusqu’à présent Windows continue à tourner sur x86. Par ailleurs, on le constate également, les ordinateurs portables deviennent de plus en plus performants et propose aussi des autonomies plus que conséquentes. Certains ultras portables ont des autonomies de plus de 8 heures. Ce qui suffit largement pour leur utilisation même intensive par leur utilisateur.

Prix et Disponibilité.

Bref, autant de critères auxquels devra faire face Qualcomm. Mais bon, nous avons encore le temps de voir évoluer les choses. Normalement cette puce ne devrait pas voir le jour avant la moitié 2023.