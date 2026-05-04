Lumos Sonorus : casque vélo connecté avec intercom mesh et éclairage LED 360 degrés

Le Lumos Sonorus casque vélo connecté s’inscrit dans une nouvelle génération d’équipements dédiés à la mobilité urbaine. Présenté par Lumos Helmet via une campagne Kickstarter, ce modèle associe éclairage LED 360 degrés, intercom mesh et fonctions de signalisation. L’objectif est d’améliorer la visibilité et la communication entre cyclistes. À ce stade, le produit n’est pas encore disponible à la vente.

Le Lumos Sonorus est un casque vélo connecté avec intercom mesh et éclairage LED 360°, actuellement en lancement sur Kickstarter et non encore commercialisé. Cette approche illustre une évolution des équipements vers des solutions combinant sécurité active et connectivité.

Lumos Helmet s’est progressivement positionnée sur le segment des casques connectés. La marque étoffe son catalogue avec des modèles intégrant éclairage et signalisation, poursuivant une stratégie orientée vers la sécurité des cyclistes en environnement urbain.

Casque vélo avec éclairage LED 360 degrés : visibilité maximale en milieu urbain

Le Lumos Sonorus casque vélo connecté intègre un système d’éclairage LED réparti sur l’ensemble de sa structure. Cette configuration permet une visibilité à 360 degrés, un élément clé pour les déplacements en ville.

Ce type de dispositif s’inscrit dans l’évolution des casques vélo avec éclairage LED 360 degrés, visant à réduire les angles morts et améliorer la perception du cycliste par les autres usagers.

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Casque vélo connecté avec intercom mesh : communication entre cyclistes

Le casque vélo connecté avec intercom mesh constitue l’une des spécificités du Lumos Sonorus. Cette technologie permet à plusieurs utilisateurs de communiquer directement, sans dépendre d’un smartphone.

Le réseau mesh crée une connexion dynamique entre les casques. Cette approche se distingue des systèmes Bluetooth classiques utilisés dans certains casques vélo avec communication entre cyclistes, en offrant une meilleure continuité de connexion.

Casque vélo avec clignotants intégrés et sécurité active

Le Lumos Sonorus casque vélo connecté propose également des fonctions de signalisation. Des clignotants intégrés peuvent être activés pour indiquer les changements de direction.

Ces fonctionnalités s’inscrivent dans la logique des casques vélo connectés avec clignotants, de plus en plus présents dans les équipements dédiés à la sécurité urbaine. L’objectif est de rendre les intentions du cycliste plus lisibles dans le trafic.

Autonomie et batterie : un casque vélo connecté pour trajets urbains

Le casque embarque une batterie rechargeable via USB. L’autonomie dépend de l’utilisation combinée des LED et de l’intercom mesh.

Dans un usage standard, le casque vélo connecté sécurité urbaine comme le Lumos Sonorus vise une journée d’utilisation. Cette durée reste variable selon les conditions réelles, notamment l’intensité d’utilisation des fonctions lumineuses.

Application mobile et personnalisation

Le Lumos Sonorus casque vélo connecté est associé à une application mobile permettant de configurer les paramètres d’éclairage et de communication.

Cette approche rejoint celle d’autres équipements connectés pour cyclistes urbains, où le logiciel joue un rôle central dans l’expérience utilisateur sans être indispensable aux fonctions principales.

Disponibilité : un casque vélo connecté encore en phase Kickstarter

Le Lumos Sonorus casque vélo connecté est actuellement en campagne sur Kickstarter. Cela signifie qu’il n’est pas encore commercialisé dans les circuits classiques.

Ce mode de lancement implique que certaines caractéristiques peuvent évoluer. Les informations comme le prix Lumos Sonorus Kickstarter ou la date de sortie Lumos Sonorus dépendront de l’issue de la campagne.

Ce qu’il faut retenir

Le Lumos Sonorus casque vélo connecté combine éclairage LED 360 degrés et intercom mesh.

Il vise à améliorer la visibilité et la communication entre cyclistes.

Le produit est encore en phase de lancement via Kickstarter.

Il s’inscrit dans la tendance des casques vélo intelligents pour la ville.

Positionnement sur le marché

Le Lumos Sonorus casque vélo connecté se positionne sur le segment des casques vélo intelligents. Il se distingue par l’intégration d’un intercom mesh, encore peu répandu.

Face aux casques vélo connectés avec clignotants, il ajoute une dimension communicationnelle. Il cible les utilisateurs à la recherche de solutions complètes pour la mobilité urbaine.

FAQ : Lumos Sonorus

Quelle est l’autonomie du Lumos Sonorus ?

L’autonomie dépend de l’usage, mais ce casque vélo connecté pour trajets urbains vise une journée d’utilisation.

Le Lumos Sonorus est-il disponible à l’achat ?

Non, il est actuellement en campagne Kickstarter et n’est pas encore commercialisé.

Quel casque vélo connecté choisir pour la ville ?

Les modèles avec éclairage LED et signalisation, comme le Lumos Sonorus, sont adaptés aux environnements urbains.

Existe-t-il un casque vélo avec intercom sans smartphone ?

Oui, le Lumos Sonorus propose un intercom mesh permettant une communication directe entre cyclistes.

Le casque est-il adapté à la conduite de nuit ?

Oui, grâce à son éclairage LED 360 degrés, il améliore la visibilité en conditions nocturnes.

Récapitulatif technique

Éclairage LED : 360 degrés

Communication : intercom mesh

Batterie : rechargeable USB

Autonomie : variable selon usage

Connectivité : application mobile

Fonctions : clignotants intégrés, modes lumineux

En résumé

Le Lumos Sonorus casque vélo connecté combine éclairage LED et intercom mesh dans un même équipement. Encore en phase Kickstarter, il n’est pas disponible à la vente. Il illustre une évolution vers des casques vélo intelligents axés sur la visibilité et la communication.

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