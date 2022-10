PicoPC de XDO.AI, un PC qui tient dans la main.

Avec son PicoPC, la société XDO.AI basée à Shan Shui Po à Hong Kong lance sa première levée de fond sur le site Indiegogo pour un ordinateur qui tient dans la main.

Cette jeune entreprise asiatique propose un nouvel ordinateur peu encombrant qui pourra tenir dans votre main voir même dans votre sac à dos. Ce PicoPC que la marque présente nous fait d’ailleurs penser à un autre produit, celui du français Bleu jour, le KUBB Mini que nous avions eu l’occasion de découvrir lors de note présence à l’IFA de Berlin au début du mois.

PicoPC, il propose quoi ?

Alors, de quoi se compose ce nouveau venu qui ne mesure que 67 x 67 x 53mm ? Tout d’abord, pour ce qui est du processeur, souvent la pièce maitresse d’un ordinateur, la marque a opté pour un processeur Intel Celeron J4125 Quad Core 2.7Ghz CPU. Pour ce qui est de la mémoire vive, il sera possible de venir doter le PicoPC de XDO.AI de 8Go de mémoire de type LPDDR4 (2x 4GB running in dual-channel mode). Pour le stockage, l’entreprise propose un SSD M.2 d’une capacité de 1To. A noter que l’ordinateur est également doté d’un lecteur de carte pouvant accueillir une carte MicroSD.

Connectique et connectivité acceptable.

Commençons tout d’abord par la connectique que nous propose le PicoPC. On retrouve 4 Ports USB répartis comme suit : 3 ports USB3.0 et 1 port USB2.0. On notera également la présence d’un port HDMI pour la partie écran.

Pour ce qui est de la connectivité et des technologies sans fil, le PicoPC possède tout ce qu’il faut à savoir, du Bluetooth 5.1 pour connecter en sans-fil, souris, clavier, casque audio… Pour l’accès à internet tout se fera au travers du Wi-Fi 6. Bref, la toute dernière norme en matière de Wi-Fi. Pas de Wi-Fi 6E par contre.

Enfin, on terminera par signaler que la marque propose d’équiper ce mini-ordinateur qui tient dans une main soit d’une distribution Linux soit de Windows 11.

Prix et Disponibilité.

Le PicoPC est disponible actuellement via la plateforme Indiegogo et est proposé au prix de 178€ pour la version 4 Go de mémoire et 64Go de stockage. Comptez 212€ pour la version 8Go de mémoire et un SSD de 256Go. Il faudra attendre Octobre 2023 pour acquérir cet appareil. Il sera également possible de choisir parmi différent coloris. L’entreprise XDO.AI propose en effet pas moins de 6 coloris différents pour son mini-PC à savoir rouge, noir, bleu, rose, pourpre ou encore couleur or rose.