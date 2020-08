TikTok dans le collimateur de Donald Trump !

Il semblerait que le président des États-Unis ait décidé de jouer sa carte du patriote pour les élections. Et cela passe par une nouvelle ordonnance judiciaire obligeant ByteDance, propriétaire de l’application TikTok de céder ses activités dans le pays dans les 90 jours.

Ahhhh qu’il est beau d’être patriote et de s’assurer des intérêts américains. Ainsi, après ZTE et Huawie, c’est au tour de TikTok, enfin de la société ByteDance de devoir faire face au « protectionnisme américain ».

Ainsi, après avoir déjà interdit l’application sur le sol américain, désormais l’entreprise à 90 jours pour céder ses activités dans le pays. En outre, l’entreprise devra détruire les données connexes.

Tiktok, atteinte à la sécurité nationale des États-Unis ?

C’est en tout cas la raison qu’a été invoquée par le président américain lui-même. En outre, la sentence ne s’arrêterait pas là. De fait, ByteDance devra céder tous les droits et actifs liés à l’exploitation de TikTok dans le pays. Et ce, même si les éléments en question sont situés ailleurs.

Par ailleurs, aucune entreprise américaine ne peut désormais travailler avec ByteDance. Société chinoise soit dit au passage.

Avec cette nouvelle directive, il semblerait que Donald Trump ait décidé de s’attaquer une fois de plus à une entreprise chinoise. TikTok ferait-il de l’ombre à YouTube ? Certains le pensent et voient de la part de Donald Trump une volonté de protéger une fois de plus, sous l’excuse de la sécurité américaine, les intérêts des entreprises américaines.

À noter que ByteDance devra apporter la preuve que les données concernant les utilisateurs américains seront supprimées de ses serveurs.

Si ByteDance s’est dit choqué de la situation, l’entreprise pourrait faire une bonne opération. En effet, certaines rumeurs parlent d’un rachat possible par Microsoft ou Twitter.