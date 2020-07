Pas de CES 2021 physique, mais bien un CES virtuel !

Avec le covid-19 qui fait encore actuellement des ravages aux États-Unis, les organisateurs du salon de Las Vegas viennent d’annoncer l’annulation du salon en mode « physique ». Cependant, ils annoncent une version digitale pour mettre en lumière les nouveautés à venir dans l’univers du high-tech.

Mauvaise nouvelle pour toute la planète high-tech. Effectivement, l’annonce est tombée cette après-midi par voie de communiqué de presse. Le CES de Las Vegas n’aura pas lieu. Ainsi, le salon de Las Vegas comme ce fut le cas pour le MWC n’aura pas lieu.

En effet, les organisateurs ont annoncé que vu la problématique de santé liée au Covid-19, il n’organiserait pas cette année à Las Vegas, sa grande messe. Cependant, les organisateurs ont annoncé qu’ils proposeront une version digitale. Un peu à l’image de certains événements comme Tomorrow Land.

A relire : Le coronavirus aura eu raison du MWC 2020 qui est annulé.

Une expérience digitale pour le CES 2021 ?

« La Consumer Technology Association (CTA)® a annoncé aujourd’hui que le CES 2021® – du 6 au 9 janvier 2021 – sera une expérience entièrement numérique mettant en relation les exposants, les clients, les leaders d’opinion et les médias du monde entier. Ce nouveau format permettra aux participants d’entendre des innovateurs technologiques, de voir des technologies de pointe et les derniers lancements de produits, et de s’engager avec des marques mondiales et des startups du monde entier ».

Depuis plus de 50 ans, le CES est la scène mondiale de l’innovation, mais avec le Covid-19, la donne change. Cependant, les organisateurs souhaitent malgré tout permettre aux fans de high-tech de découvrir les innovations dans son domaine.

Du contenu en ligne pour le CES 2021 ?

Ainsi, les organisateurs annoncent l’arrivée d’un salon repensé. Un salon qui devrait malgré tout permettre aux entreprises petites ou grandes de présenter leur produit, leur idée. On pourrait donc avoir droit sur le site du CES à des vidéos en ligne avec présentation des nouveautés.

Les organisateurs devraient donc permettre, via leur plateforme, aux entreprises de faire la présentation de leurs produits. La CTIA conseille donc à tous les passionnés de nouvelles technologies de rester à l’affut la première semaine de janvier pour découvrir ce que le salon version virtuelle aura à proposer.

Malgré tous ces bouleversements, les organisateurs annoncent d’ores et déjà que la CES 2022 aura bien lieu sauf problème Covid-19 d’ici là bien évidemment.