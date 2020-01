Olythe présentera son OCIGO, un éthylotest connecté.

L’abus d’alcool reste un des critères les plus importants sur la route et le contrôle devient de plus en plus présent. Olythe propose une solution connectée d’éthylotest qui a pour nom OCIGO.

Voilà un peu plus de deux ans, nous vous parlions déjà de ce drôle de produit connecté, OCIGO. En effet, il s’agit d’un éthylotest qui associé à une application pour smartphone affiche le taux d’alcoolémie dans le sang.

Annoncé en octobre 2018 pour une sortie courant 2019, la marque a désormais porter son produit à maturité et l’expose au CES cette année.

OCIGO, tu souffles et ton smartphone te dit si tu as trop bu !

Doté d’une technologie infrarouge brevetée autrefois réservée aux éthylomètres des Forces de l’Ordre, OCIGO rend accessible à tous, l’usage d’une technologie fiable et précise.

En effet, plus performant qu’un éthylotest classique qui vous donnera le fait de savoir si vous avez bu ou pas, OCIGO va plus loin. Alors, l’éthylotest une fois activé communique avec une application installée sur un smartphone. Mais outre le fait d’afficher le taux d’alcool dans le sang avec exactitude, l’appareil prédit l’heure à laquelle le conducteur peut légalement reprendre le volant.

Notre appareil conviendra à la fois aux forces de l’ordre, mais aussi aux professionnels. Par ailleurs il offre plusieurs fonctions telles que :

Précision à 4 chiffres & unités internationales

Adaptation automatique des taux en fonction de la législation légale par géolocalisation

Détection des faux positifs: distinction entre l’alcool résiduel présent dans la bouche et celui dans le sang.

Prédiction du retour à zéro.

Possibilité d’envoi de rapport avec photo Mode gestion de flotte de véhicules & reconnaissance faciale.

L’entreprise propose d’ailleurs une plateforme en ligne qui permettra de gérer des tests de façon planifiée, aléatoire ou à la demande et répond ainsi aux besoins exigeants des flottes automobiles.

De plus, l’App donne des conseils en fonction de l’état de l’utilisateur. De plus, elle possède dans sa base de données, le taux d’alcool dans le sang autorisé selon le pays où vous vous trouvez.