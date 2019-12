Mila, un purificateur d’air connecté pour la maison.

La jeune entreprise Mila Cares basée à San Francisco vient de terminer son « stage d’attente ». Un stage d’attente pour le développement et le financement de son objet connecté : Mila. Il s’agit ici d’un purificateur d’air connecté pour la maison qui peut être contrôlé via une application.

Nous entrons actuellement de plus en plus dans une phase déco responsable et de bien être à la maison. Si cela passe par des habitudes du quotidien, elle passe aussi par la purification de l’air que nous respirons à la maison. En effet, les maisons et appartements actuels sont de plus en plus isolés.

En revanche, nous sommes de moins en moins à respecter une consigne simple qui consiste à aérer la maison 10 minutes pour renouveler l’air que nous respirons.

Alors, Mila entre en scène !

Effectivement, Mila est un purificateur d’air qui se présent sous la forme d’un gros cube design de 37 cm de haut pour une arrête de 30cm. D’une puissance de 56 watts, l’objet pèse ±7Kg.

Le détail intéressant, c’est que la société a mis l’accent à la fois sur l’aspect technologique, mais aussi sur le côté design de son produit. De fait, Mila est équipé d’un design plutôt sympa et contemporain avec une surface « trouée » et des pieds de type bois.

Mais parlons un peu technique.

Le purificateur d’air est équipé d’un large filtre carré également. L’entreprise propose d’ailleurs différents filtres à Pollen, à la fumée de cigarette, aux spores, au PM10…

Mais le plus intéressant est la connectivité qu’il propose. En effet, le purificateur d’air Mila et équipé à la fois de Wi-Fi et de Bluetooth. Cette double connectivité lui permet de se connecter à votre smartphone que vous soyez à la maison. L’application offre ainsi la possibilité de visualiser la qualité de l’air ambiant, mais aussi de régler le purificateur d’air depuis son smartphone. Notons au passage que l’application est disponible aussi bien pour les utilisateurs iOS qu’Android.

Le Mila est proposé au prix de 225€ sur le site Indiegogo ou la période de financement a été aboutie. Les premières livraisons sont prévues pour mars 2020.