 Lyf Pro, l’application de paiement par smartphone bénéficie d’une gratuité totale.

Avec le Covid-19 et la pandémie qu’il entraine, l’état favorise davantage les paiements électroniques plutôt qu’en espèce. Certains optent même pour le paiement sans contact. Lyf Pro passe en mode gratuit jusqu’à la fin de la période de confinement.

Afin d’éviter la pandémie du Covid-19, les autorités confinent les citoyens chez eux un peu partout dans le monde. Seules les sorties pour les achats alimentaires sont autorisées.

De plus, il est fortement conseillé de payer par carte, voir par paiement sans contact. Lyf Pay profite de cette période pour mettre en avant son système de paiement par smartphone. Et pour promouvoir encore un peu son service, l’entreprise propose sa solution Lyf Pro gratuitement.

Lyf Pro, le paiement via smartphone.

En effet, en réponse solidaire, la solution Lyf Pro disponible sur Android ou iOS bénéficie d’une gratuité totale jusqu’à la fin de la période de confinement. En intégrant sa solution, les professionnels du segment auront la possibilité d’accepter des paiements par carte bancaire et par Lyf Pay.

De même, ils pourront accepter des paiements sans contact, à distance et en proximité, via l’envoi par email ou SMS d’un lien de paiement sécurisé (en conformité avec les règlementations en vigueur).

L’inscription se fait directement depuis la plateforme en ligne de l’éditeur en quelques minutes. Une fois enregistré, le service est directement disponible pour le professionnel qui pourra recevoir les paiements des clients.

« L’application Lyf Pro répond aux besoins de nombreux secteurs d’activité comme celui des professions libérales, mais aussi des commerces de proximité, commerces de bouche ou encore des associations caritatives dans le cadre de l’encaissement de leurs prestations ou livraisons collaboratives ».

L’éditeur s’attend ‘ailleurs à un pic d’enregistrement de clients en cette période de pandémie.

Il se pourrait dès lors que les professionnels une fois la pandémie et la contamination terminée poursuivre l’utilisation du service. Comme nous sommes beaucoup à le penser, il y a en effet de fortes chances que nos modes de consommation et de travail subissent une mutation et qu’il y aura un « avant Covid-19 » et un « après Covid-19 ».

Avec notamment un passage plus rapide vers le numérique et le digital.