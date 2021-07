Les vélos électriques partagés Zoov présents sur Citymapper.

Citymapper, l’application qui référence des itinéraires multimodaux vient de passer un partenariat avec Zoov fournisseur de vélos électriques connectés en libre-service en Europe.

Avec le Covid et le confinement l’année passée, les ventes de vélo et vélo électrique ont littéralement explosées. En outre, dans une volonté d’écoresponsable, de nombreux citadins ont opté pour la solution de vélo électrique partagé connecté. Un concept qui est arrivé notamment avec le partage des trottinettes électriques connectées.

Les vélos électriques Zoov, la solution deux roues.

Zoov, société créée en 2017 s’est donc lancée dans ce marché. Un marché pour lequel elle fournit désormais les villes au sud du Grand Paris et à Bordeaux. Et pour accentuer encore plus sa présence auprès des cyclistes, l’entreprise vient de passer un partenariat avec Citymapper.

Dorénavant, les millions d’utilisateurs de l’application Citymapper pourront compléter leurs itinéraires multimodaux en région parisienne et à Bordeaux par des trajets à vélo électrique Zoov.

Citymapper, référence des itinéraires multimodaux, jusqu’en banlieue

L’application Citymapper, disponible sur iOS et Android, offre un comparateur d’itinéraires qui combine instantanément tous les modes de transport disponibles pour se rendre à une destination donnée, des transports en commun traditionnels type bus ou RER aux nouvelles mobilités comme les trottinettes électriques et vélos en libre-service, électriques ou non.

Les vélos électriques Zoov disponibles au sud du Grand Paris

Les vélos électriques partagés Zoov sont implantés le long des branches sud du RER B, entre Bourg-la-Reine et Gif-sur-Yvette. Une fois dans l’application Zoov, les utilisateurs n’ont qu’à scanner un QR code situé sur le vélo électrique de leur choix pour le déverrouiller. L’utilisation des vélos est facturée 0,20€ la minute.

À Bordeaux, déplacement libre avec Zoov

Le service de vélos électriques partagés Zoov est disponible dans toute la ville de Bordeaux. Balades, vélotaf, tous les itinéraires sont possibles pour parcourir la ville de fond en comble !