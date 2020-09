Les Français génèrent 21kg de déchets électroniques par an.

Une étude qui a été faite par le Global E-waste Monitor 2020 annonce une hausse de près de 2 millions de tonnes par an au cours des cinq dernières années des déchets électroniques produites à l’échelle mondiale. Les Français sont en outre dans le top 10 des plus « polluants » en matière de déchets électroniques.

Nos smartphones, objets connectés, routeurs WiFi, PC portable représente une partie de plus en plus importante dans notre quotidien. Mais que représentent-ils en matière de déchets électroniques ?

C’est sur ce sujet que s’est penché le Global E-waste Monitor 2020.

Ainsi, on apprend selon ce nouveau rapport que les déchets électroniques à l’échelle mondiale ont augmenté de près de 2 millions de tonnes par an au cours des cinq dernières années.

Mais qui sont les plus gros pollueurs ou/et consommateurs ?

En tête du classement, on trouve la Chine, les États-Unis et l’Inde. Cependant, attention, il faut prendre en compte la population de chaque pays. Et donc il faut répartir ces déchets électroniques en kg par habitant.

Alors, au final, si la Chine est le plus gros producteur de déchets électroniques, pour ce qui est du volume par habitant elle est loin d’être dans le top 10.

Un top 10 qui est mené par la Norvège qui est le plus gros producteur de déchets électroniques par habitant avec 26Kg.

La Norvège est suivie de près par le Royaume-Uni, la Suisse et les États-Unis. La France quant à elle est le 5e pays le plus producteur de déchets électroniques par habitant. Effectivement, la France a des statistiques qui affichent pas moins de 21 kg de déchets électroniques par habitant. Ce qui n’est pas rien non plus.

Toutefois, les États-Unis sont sans conteste le plus mauvais élève de la planète. En effet, le pays arrive 4e par kg par habitant, mais il représente un des plus producteurs de déchets électroniques de manière mondiale vu le nombre d’habitant.

Alors, désormais, quand vous envisagez de changer de smartphone… Réfléchissez-y à 2X.