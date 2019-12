FOUND, un nouveau traceur GPS proposé par Pebblebee.

Found est le seul tracker à faible consommation d’énergie qui s’active juste au moment où vous le recherchez. Pour retrouver vos objets perdus, votre sac, votre valise… Détail intéressant, il fonctionne sans abonnement DATA mobile.

La société américaine dévoile un nouveau traceur GPS ultra compact qui a pour nom « FOUND ». La particularité de ce traceur GPS est qu’il est relativement compact au point de pouvoir tenir sur le collier d’un chien.

Found, du Bluetooth au Cellulaire.

Ainsi, dans le monde des traceurs GPS, ce nouveau petit boitier viendra sécuriser vos objets ou en tout cas vous permettre de les localiser. Pour ce faire le traceur GPS travaille de deux manières. Soit via Bluetooth 5.0 (Long-Range) tant que vous êtes aux alentours de votre smartphone de la source Bluetooth de l’application.

Soit au travers d’une connexion mobile sans abonnement. Cela est rendu possible par la compatibilité avec la norme LTE-M. Par ailleurs, le traceur offre plusieurs particularités comme celui de localiser la maison, de connaitre la dernière localisation enregistrée ou encore la possibilité de laisser des alertes.

Le tout est sous contrôle au travers d’une App pour votre smartphone. C et application est compatible Android et iOS. De quoi satisfaire tous les utilisateurs de smartphone.

Une autonomie qui se fait oublier !

De fait, l’entreprise annonce que le Found est équipé d’une batterie qui possède une autonomie de 12 mois par pleine charge en mode passif. Et un mois en mode super actif. Par ailleurs, détail intéressant, la batterie est rechargeable au travers d’un port USB-C.

Le tout tient dans un boitier d’une taille de 35x59x15 mm pour un poids de 28 grammes. Boitier qui est par ailleurs résistant à l’eau et est certifié IPX6.

L’objet et actuellement disponible au prix de 53€ sur le site de fonds participatifs Indiegogo. Les premières livraisons sont prévues pour juin 2020. Le projet Found a d’ores et déjà atteint son objectif avec une récolte de 78700 € sur les 27000 demandés.

Par ailleurs, il vous reste encore 15 jours pour profiter de l’offre.