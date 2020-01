CES 2020 : Ampere dévoile son HyperCube, une nouvelle solution pour recharger vos appareils.

La société Ampere présentait au CES 2020 un produit hors du commun. En effet, la marque présentait son HyperCube, une solution amovible équipée de charge à induction capable de recharger plusieurs appareils simultanément.

Et si vous aviez un réveil en forme de cube dont chaque face aurait son usage. Un cube que vous pourriez en plus démonter pour un usage encore plus multiple. Et si ce réveil pouvait recharger votre smartphone. Et si en même temps il pouvait recharger vos Airpods ! Alors ce réveil s’appellerait HyperCube.

HyperCube, bien plus qu’un simple réveil !

Le CES c’est souvent et parfois l’occasion de trouver de réelle innovation en matière de technologie. De mettre au gout du jour certains produits. Et parfois certaines entreprises peuvent surprendre avec un objet complètement insolite.

C’est le cas de ce réveil que propose l’entreprise Ampere. En effet, HyperCube est ce que l’on pourrait appeler un cube multifonctions. Ainsi, 5 des 6 faces du cube ont leur utilité. Trois sont dédiés à la recharge sans fil et deux aident à effectuer des tâches qui sont régulièrement effectuées avant et après le sommeil.

Détail intéressant, l’HyperCube peut être utilisé tel un cube, mais aussi comme une sorte de plateau plat. En outre il sera pliable pour être facilement transportable.

Ainsi, trois des faces sont équipées d’un système de charge à induction capable de recharger simultanément trois appareils en qi. Pour ce qui est du qi, les panneaux proposent une charge de 10W. Un des panneaux est équipé de LEDs, qui permettront d’être utilisé comme une lampe de chevet, une lampe de lecture ou une lumière d’ambiance. Enfin, le cinquième panneau quant à lui intègre un écran LCD qui affiche l’heure.

Ce panneau intègre également un haut-parleur qui permettra de programmer une alarme qui réveillera tout en douceur. De même, l’HyperCube est équipé d’une banque de sons qui ont été étudiés pour aider la personne à dormir.