Dans les produits high-tech, nous connaissons les smartphones, les tablettes multimédias, les tablettes graphiques et les liseuses. Avec le Boox Max 3, Onyx propose son cahier numérique.

Onyx propose une nouvelle version de son cahier numérique avec le Boox Max 3. Ainsi, la marque propose un nouveau concurrent au X-Pen Note Plus ou encore au Royole RoWrite. Alors comme pour les tablettes graphiques, le Boox Max 3 intéressera uniquement des utilisateurs qui représentent un marché de niche. Un produit qui servira à la fois pour dessiner, faire des croquis ou encore lire des fichiers PDF.

Alors il est vrai ce type de produit n’est pas forcément connu du grand public tant il s’agit d’un marché de niche. Et dans le ce marché de niche, la marque Onyx propose quelque chose de pour le moins intéressant.

Boox Max 3, plus de puissance et plus de précision.

Ce nouvel e-reader, le Boox Max 3 a de quoi séduire les spécialistes du secteur. Tout d’abord il est doté d’un écran 13,3 pouces avec une solution E-ink. Au cœur du système, on lui trouve 4 Go de mémoire vive accompagnés de 64 Go de stockage. A noter qu’il sera toujours possible d’étendre cette capacité au travers d’une carte MicroSD.

Le Boox Max 3 est accompagné d’un stylet et d’une batterie de 4300 mAh. Il est également doté d’un port HDMI. Pour propulser le tout, on trouve un Octa-core 2 GHz.

Par ailleurs, pour transférer vos réalisations, vous pourrez compter selon votre envie soit sur le Bluetooth soit sur le Wi-Fi. Pour ce qui est du système d’exploitation, Onyx a opté pour une base Android 9.0. Une base sur laquelle le constructeur est venu greffer BOOX V2.2.

Enfin, détail intéressant et non des moindres, le Boox Max 3 est équipé d’un lecteur d’empreinte qui permettra par simple pression de doigt de verrouiller ou déverrouiller l’appareil.

L’appareil est proposé sur Amazon France aux alentours des 850€.