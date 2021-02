Accéder à toutes vos données avec KDrive.

Kdrive ? Une nouvelle voiture ? De nos jours, nous sommes en permanence en mouvement et il est important d’avoir ses données où que l’on soit. Actuellement, le marché du stockage cloud est dominé par les grandes entreprises américaines à l’instar de Google Drive, OneDrive et DropBox. Avec KDrive, la solution sécurisée d’Infomaniak, il vous est maintenant possible de profiter du cloud sans transmettre vos données dans les mains des géants du web. Grâce à ce cloud suisse, vous pourrez désormais accéder, synchroniser et partager toutes vos données en toute sécurité.

KDrive, c’est quoi exactement ?

Lancée récemment en Europe, KDrive est une solution de stockage et de synchronisation de données développée par Infomaniak, une société suisse proposant des offres d’hébergements de sites web. Elle fonctionne selon le même principe que Google Drive. À l’heure actuelle, elle est considérée comme étant le cloud le plus sûr en Europe.

Proposant un service fiable, transparent et performant, KDrive respecte votre vie privée et la confidentialité de vos données. En plus, elle vous propose un rapport qualité-prix très intéressant. Hébergées en Suisse, vos données seront protégées par la loi suisse sur les protections de données. Très pratique, KDrive est capable de stocker jusqu’à 106 To de données. Elle vous permettra ainsi de sauvegarder l’intégralité de vos photos et vidéos.

Accédez à KDrive depuis votre PC portable

KDrive est compatible avec une multitude de plateformes et de systèmes d’exploitation. Vous n’aurez aucun mal à l’utiliser sur votre PC portable ou sur votre Mac OS. Pour y accéder, il vous suffit d’avoir un navigateur web sur votre machine. Vous pourrez synchroniser vos dossiers avec une instance dans le cloud.

Il vous est possible de partager des fichiers ou des dossiers avec d’autres personnes si vous le souhaitez. Vous pourrez également modifier des documents, des feuilles de calcul et des présentations en ligne. KDrive vous donne également la possibilité de récupérer une ancienne version de vos fichiers avec grande facilité.

En installant le logiciel KDrive sur votre ordinateur portable, vous pourrez facilement synchroniser vos données. Une fois la synchronisation effectuée, vos documents apparaitront dans votre gestionnaire de fichiers habituel. Vous pourrez travailler sur vos fichiers, même si vous n’êtes pas connecté à Internet. En plus, il vous est possible de synchroniser plusieurs Drives en même temps.

Accédez à KDrive depuis votre smartphone ou tablette

Pour accéder à KDrive depuis votre smartphone ou tablette, il vous suffit d’avoir un navigateur web compatible. Toutefois, pour profiter pleinement de toutes ses fonctionnalités, il est préférable d’installer l’application KDrive sur votre appareil. Vous pourrez ainsi accéder facilement et en toute sécurité à toutes vos données depuis vos appareils Android et iOS.

Vous pourrez travailler sur votre tablette et partager vos documents Word, Excel, PowerPoint, etc. Avec KDrive, vous n’aurez aucune difficulté à envoyer des fichiers sur votre Drive et à les partager avec vos collaborateurs. Vous pourrez sauvegarder en un clic l’ensemble des photos et vidéos sur votre mobile. Il vous est également possible de numériser sans soucis les documents dans votre Drive.