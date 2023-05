Connect Vero W6m, le premier routeur Wi-Fi 6E Mesh d’Acer

Avec ce nouveau routeur baptisé Connect Vero W6m, la marque Acer plus connue pour ses ordinateurs portables s’engouffre à nouveau dans le marché des produits réseau grand public avec une solution Wi-Fi 6E Mesh pour proposer des vitesses dernier cri.

Soyons honnêtes, nous n’avons pas eu souvent l’habitude de vous parler d’Acer dans le monde des produits réseau sans fil. Et pourtant aujourd’hui c’est le cas. Et pour cause, la marque vient de nous faire savoir qu’elle commercialisait désormais une solution de ce type.

Connect Vero W6m, une solution Wi-Fi qui se compose de plusieurs éléments.

Alors, pour le coup, Acer entre en force dans notre segment de prédilection, les produits réseau sans fil. Et pour ce faire, la marque arrive une solution qui se compose de plusieurs équipements et qui répond au nom de « Connect Vero W6m ».

Derrière ce nom on trouve le premier routeur écoresponsable d’Acer, est doté d’une connectivité Wi-Fi 6E. Le routeur est équipé d’un processeur MediaTek quadricœur 2 GHz A53, d’une mémoire vive LPDDR de 1 Go et d’une capacité de mémoire de 4 Go. De plus il comprend un ensemble de fonctions améliorées de connectivité, de couverture et de sécurité, notamment la fonction Wi-Fi 6E Tri-Band AXE7800.

A relire : Acer Aspire Vero 15 (AV15-53P), un PC portable plus écolo ? Le fabricant Acer nous a dévoilé son Acer Aspire Vero 15, un nouvel ordinateur portable au design plus respectueux de l’environnement et des fonctionnalités performantes dont ont besoin les utilisateurs.

Du Wi-Fi à 7.8 Gbps.

Alors, oui derrière ce terme « AXE7800 », vous l’avez compris, on trouve une solution Wi-Fi qui propose un débit allant jusqu’à 7,8 Gbps (cumulé). Pour ce faire, et qui dit normes Wi-Fi 6E dit bien évidement, une solution tri bande, soit opérant dans le 2.4 GHz, 5GHz et aussi 6GHz.

Pour ce qui est de la portée du signal Wi-fi, Acer annonce une portée pouvant atteindre 465 m² grâce à son système à double maillage, et jusqu’à 930 m² avec un système à quadruple maillage.

Sécurité certifiée, protection des données.

La marque nous fait également savoir que son routeur Connect Vero W6m est le premier routeur à répondre aux normes de cybersécurité EN 303 645 (RED) de l’UE. Bien sur, pour le reste, on retrouve les protocoles de sécurité comme le WPA3 et des solutions de configuration comme le contrôle parentale…

Prix et Disponibilité.

Le prix et la disponibilité des Connect Vero W6m qui ont été dévoilés pour le Computex ne nous ont pas encore été communiqués.