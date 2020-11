360 Video Doorbell X3, une nouvelle sonnette connectée ?

Le monde de la domotique connectée poursuit son évolution et parmi celles-ci on trouve désormais les sonnettes connectées. Un nouveau modèle baptisé 360 Video Doorbell X3 devrait voir le jour très bientôt.

Le marché de la sonnette connecté se développe de plus en plus. Alors, certes, en ce temps de confinement, on est souvent à la maison grâce au télétravail ou au fait que l’établissement pour lequel on travaille est fermé. Mais qu’en est-il en temps normal ? Une maison, un foyer dans lequel il n’y a personne. Et bien sûr c’est à ce moment-là que le coursier vient déposer un colis.

360 Video Doorbell X3, une sonnette connectée de plus ?

Cette nouvelle sonnette connectée devrait arriver très prochainement sur la plateforme Indiegogo. Celle-ci e présente sous la forme d’une sonnette relativement compacte de forme rectangulaire.

Elle nous fait d’ailleurs penser à certains produits dont nous avons déjà parlé sur le site. Elle fait également penser à la sonnette RemoBell ou encore la Ring Video Doorbell que nous avons eu l’occasion de tester.

Pour le moment, nous n’avons encore que très peu d’information sur cette nouvelle venue. On sait cependant déjà que la 360 Video Doorbell X3 sera dotée d’un capteur vidéo de 5 Megapixel avec WDR.

A relire : Test : RemoBell Wireless Wi-Fi Video.

On apprend aussi qu’il sera possible de définir la zone de détection de la caméra pour ainsi éviter qu’elle ne se déclenche inutilement. Autre point fort, la caméra sera en mesure d’associer des visages. Ainsi, il sera possible de recevoir une alerte lorsque votre conjoint, votre enfant, le voisin passent devant votre porte. Sans forcément sonner.

Ainsi, vous saurez par exemple que votre enfant vient de rentrer à la maison grâce à votre sonnette connectée 360 Video Doorbell X3.

Enfin, cette caméra joue aussi la carte de la sécurité avec l’intégration d’une sirène qui sera en mesure de sonner si vous l’activer depuis votre smartphone en cas d’une tentative d’intrusion.

Prix et disponibilité.

Aucune information n’a encore été communiquée sur le sujet. Il faudra donc attendre que le projet soit mis en route sur le site Indiegogo pour en savoir davantage.