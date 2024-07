Prime Day : 25% de réduction sur la montre Garmin fēnix 7 Pro, Solar

Profitez d’une remise exceptionnelle de 25% sur la montre Garmin fēnix 7 Pro Solar ! Conçue pour les aventuriers et les sportifs, cette montre connectée offre des fonctionnalités avancées, une robustesse inégalée et une autonomie prolongée grâce à la recharge solaire. Suivez vos performances, explorez de nouveaux terrains et restez connecté en toute circonstance. Ne manquez pas cette offre limitée pour vous équiper à prix réduit. Faites vite !

Caractéristiques techniques :

Montre connectée MORE POWER dotée d'un verre Power Glass unique et d'une lentille de recharge solaire pour une durée de vie de la batterie très longue. Votre lampe de poche LED vous guidera en toute sécurité jusqu'à votre destination, même la nuit. Étanche jusqu'à 10 ATM Pour hommes/femmes en trois tailles 42, 47 et 51 mm

FONCTIONNEMENT INTUITIF Contrôlez cette montre de sport de haute qualité comme vous le souhaitez, soit à l'aide des touches, soit via l'écran tactile. Qu'il s'agisse de courir, de faire du vélo ou de toute autre activité, votre Garmin La montre intelligente vous permet d'accéder rapidement aux fonctions souhaitées

TIREZ LE MEILLEUR PARTI Ce cardiofréquencemètre vous aide à mieux vous entraîner. Déterminez votre niveau de préparation actuel à l'entraînement à partir de la charge d'entraînement, de la récupération, du sommeil, du stress et d'autres données de santé. Utilisez la fonction Endurance pour mieux gérer votre force

VIVEZ EN MEILLEURE SANTÉ Garmin La montre mesure votre fréquence cardiaque 24 heures sur 24 et propose des fonctions de santé utiles telles que l'analyse du sommeil, la fréquence respiratoire, etc. Avec plus de 80 applications et séances d'entraînement pour le sport/le plein air, ce cardiofréquencemètre est une source de stimulation et de variété

MEILLEURE ORIENTATION De nombreuses cartes internationales, y compris le golf et le ski, vous emmèneront où vous le souhaitez. Les superpositions météorologiques vous permettent de connaître les conditions actuelles. De plus, un meilleur positionnement grâce à la réception multifréquence des systèmes satellites mondiaux

