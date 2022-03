Bon Plan du dimanche : Montre sport GARMIN Venu SQ Music kaki à 199€.

Avec la Venu SQ, Garmin met toute son innovation et sa technologie à votre poignet. Connectée à votre smartphone, Venu SQ analyse votre fréquence cardiaque, compte vos pas et mesure votre activité physique. La fonction Garmin Coach vous permet de profiter d’un entraînement personnalisé pour vos activités physiques et de préparer vos challenges comme votre prochain marathon !

Caractéristiques techniques :