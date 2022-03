 Bon plan du dimanche : TV UHD 4k 58 » Edenwood ed58a00uhd-mm smart tv pour 439€.

Offrez-vous une nouvelle TV de salon d’une diagonal de 146cm pour moins de 500€ avec Edenwood et Electro Depot.Profitez d’une définition d’image exceptionnelle, 4 fois supérieure aux téléviseurs Full HD 1080p. Les 3 ports HDMI vous permettent de relier différents appareils à votre TV et de transmettre une image et un son en haute définition. Les smart TV peuvent se connecter à votre réseau internet pour accéder à vos contenus préférés : jeux, VOD, navigateur internet …

LIEN D’ACHAT : Edenwood ed58a00uhd.

Caractéristiques techniques :