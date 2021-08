Bon Plan du dimanche : 400€ de réduction sur la Sony Bravia XR-65A80J Google TV.

Découvrez des images naturelles au contraste infini avec notre nouveau téléviseur OLED. Vous serez envouté par la beauté des images OLED sublimées par notre processeur d’image le plus puissant. Que vous soyez fan de films ou de jeux vidéo, vivez une immersion intense avec la technologie de son unique Sony Acoustic Surface et 1 an d’abonnement au service vidéo Sony.

Caractéristiques techniques :