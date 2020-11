Bon Plan : Pack Samsung Pack Note 10 lite +Enceinte JBL Flip pour 429€.

En ce 11 novembre, Boulanger nous propose de faire une bonne affaire avec un pack qui associe à la fois un smartphone et une enceinte Bluetooth. Il est vrai que de nos jours, notre smartphone est plus que jamais notre source audio préférée. Ce pack comprend le Samsung Pack Note 10 lite Noir plus une Enceinte JBL Flip.

Information générale :

Alors que Boulanger propose cela en temps normal à 708€, le prix affiché aujourd’hui est de 429€. Soit une belle économie de 279€.

Caractéristiques techniques :

Les points clés Ecran large 6,7″ soit 17 cm

Stockage très élevé 128 Go

Batterie très longue durée 4500mAh

Mémoire RAM 6 Go Le + : Nouveau stylet ultra précis et triple capteur photo dont un ultra grand angle !