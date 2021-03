Bon Plan : 330€ de remise sur le Microsoft Surface Pro 7.

Si vous avez flashé sur la Microsoft Surface Pro 7 et que vous envisagez de vous l’offrir, c’est peut-être cette semaine qu’il faut le faire. En effet, la Microsoft Surface Pro 7 composée d’un processeur i7, de 16 Go, et d’un SSD de 256 Go est actuellement proposée sur Amazon avec une remise de 20%.

DE la sorte, cet hybride, mélange entre un PC portable et une tablette est proposé au prix de 1335€ au lieu de 1669€. La version proposée ici fait partie d’une version avec une des configurations les mieux fournie.

On vous propose :

Promo Microsoft Surface Pro 7 PC Portable (Windows 10, Écran Tactile 12.3", Intel Core i7, 16Go RAM, 256Go SSD, Platine) Écran exceptionnel PixelSense de 12.3’’

Performances plus rapides et graphisme amélioré grce aux processeurs Intel iRNUM 10ème génération

Autonomie de batterie pour toute la journée; un design irréprochable, à l’image de la gamme Surface

Ports USB-A ainsi qu’un nouveau port USB-C remplaçant le mini Display Port pour les vidéos, les données et pour le chargement

Une nouvelle expérience audio avec les micros studio et l’activation à la voix de nouveaux coloris tendances pour les accessoires Surface

Caractéristiques techniques :

