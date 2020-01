Bon Plan : 111€ de réduction sur l’enceinte boomBox Sony MHC-V42D.

Amazon propose l’enceinte Sony MHC-V42D avec une belle remise de 111€, soit une réduction de 25% sur cette enceinte puissante et équipée de jeux de lumière. Détail intéressant et non des moindres elle est en plus équipée de Bluetooth pour être associée à un smartphone.

On vous propose :

Promo Sony MHC-V42D Enceinte High Power avec Jeu de Lumières Multicolores Son puissant et fonction Jet Bass Booster pour remplir la pièce de basses

Les lumières multicolores s'adaptent au rythme de votre musique

Utilisez la commande gestuelle pour personnaliser les paramètres, ajouter des effets DJ, changer le volume la musique ou du micro d'un mouvement de la main.

Lecture multisource (Bluetooth/NFC, CD, DVD, USB, etc …) et connexion à la TV facile grâce au porteur HDMI.

Poids:12.6kg

Caractéristiques techniques :

