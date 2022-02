Omnia, la nouvelle enceinte sans fil de Sonus faber.

Sonus faber, fabricant italien, annonce la sortie d’Omnia, une enceinte de salon design sans fil en bois précieux tout-en-un. Une enceinte d’une puissance de 490 W.

Le monde de l’audio de salon ne cesse de proposer et séduire des enceintes audio en tout genre. Il faut dire qu’avec le confinement et le Covid-19, bon nombre de consommateurs en ont profité pour remettre au gout du jour leur logement ou créer des atmosphères plus cocooning.

Et cela passe aussi bien évidemment pour le high-tech et le design. C’est donc en toute logique que Sonus faber propose une nouvelle enceinte de salon design.

Omnia, une enceinte de salon chic et design en bois noble.

Ce nouveau système sans fil Omnia améliore l’expérience d’écoute grâce à un ensemble de fonctionnalités permettant aux utilisateurs de connecter une variété de médias avec des technologies innovantes.

Une enceinte qui est dotée de deux nouvelles technologies dédiées à Sonus faber, et qui amène l’interface tactile SENSO qui se situe sur la surface supérieure d’Omnia.

La marque nous confirme :

Les lignes lumineuses de SENSO indiquent le mode, l’entrée et le volume des haut-parleurs pour se connecter facilement à toute source numérique ou analogique, y compris une télévision, une platine ou tout appareil mobile.

Une enceinte connectée qui hérite du Bluetooth. Du Bluetooth qui offre ainsi la possibilité de connecter, platine vinyle, smartphone, ordinateur, tablette. En outre, l’enceinte peut se connecter sur des services en ligne tels que Spotify et Tidal. Enfin, cerise sur le gâteau, l’enceinte Omnia est compatible avec Apple AirPlay 2 et Chromecast.

De la puissance répartie pour l’enceinte.

Effectivement, si on a parlé de sa connectivité, il nous faut aussi parler audio. Ainsi, sachez que cette enceinte offre une puissance de 490W répartie sur pas moins de 7 haut-parleurs optimisés, renfermant un nouveau projet de technologie acoustique nommé CRESCENDO. Les haut-parleurs sont répertoriés comme suit : 2 tweeters à dôme en soie de 19 mm avec un système de moteur à aimant à structure en cosses de Néodyme, 2 médiums à cône en pulpe de papier de 76 cm, 1 haut-parleur de grave, de 165 mm longue course orientée vers le bas à cône en aluminium et pour finir avec 2 haut-parleurs large bande 44,5 mm avec un dôme inversé en pulpe de cellulose non pressée. On notera également niveau connectique une entrée HDMI ARC.

Prix et Disponibilité.

Omnia sera disponible dans les finitions Noyer et Graphite (dans un second temps) chez les revendeurs agréés Sonus faber à partir de de mars 2022 au prix public indicatif de 1799 €TTC.