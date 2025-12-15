Nouvelle montre connectée G-SHOCK GMW‑BZ5000 : Casio modernise son icône en version full-metal et Bluetooth.

Casio élargit sa gamme emblématique avec une nouveauté qui combine tradition et technologie. La G-SHOCK GMW‑BZ5000 marque une nouvelle étape dans l’histoire de la marque, entre hommage au premier modèle de 1983 et intégration des fonctions connectées actuelles.

La marque japonaise poursuit l’évolution de sa série G-SHOCK en introduisant la GMW‑BZ5000, une montre connectée qui conserve l’ADN résistant de la collection tout en introduisant un design full-metal et des fonctionnalités Bluetooth. Assemblée au Japon, cette pièce technique affiche une conception sophistiquée et des finitions soignées.

Design full-metal : héritage assumé, modernité affirmée

Avec la GMW‑BZ5000, Casio revisite l’architecture de la toute première G‑SHOCK DW-5000C en remplaçant l’ancienne coque en résine par une structure entièrement métallique. Le boîtier, les boutons, la lunette et le bracelet sont tous conçus en acier inoxydable, apportant une nouvelle perception de robustesse et de raffinement.

A relire : Omate dévoile la montre connectée Omate O8 : une solution intelligente pour la protection des seniors en Europe Omate enrichit son offre avec la Omate O8. Alors que la population européenne vieillit, les besoins en matière de technologie dédiée à l’autonomie deviennent de plus en plus cruciaux. C’est dans ce…

La structure bénéficie d’un système multicouche absorbant les chocs, incluant une pièce intermédiaire en résine amortissante entre les éléments métalliques.

Le design carré, fidèle à la silhouette originelle, se décline en plusieurs finitions : noir ionisé (BZ5000BD-1), acier poli (BZ5000D-1) ou doré (BZ5000GD-9), permettant de varier les styles tout en conservant l’âme du modèle historique.

Écran MIP haute lisibilité et personnalisation via application

Le passage au numérique se traduit également par l’intégration d’un écran MIP (Memory In Pixel), affichant une lisibilité améliorée, y compris en plein soleil. Ce type d’écran, à contraste élevé, propose plusieurs styles d’affichage qui peuvent être modifiés via l’application mobile CASIO WATCHES.

L’utilisateur peut opter pour un affichage « Standard » ou « Classic » rappelant les segments LED d’époque, avec la possibilité d’adapter jusqu’à quatre mises en page différentes. L’interface conserve la logique des G-SHOCK avec les fonctions clés (heure mondiale, chronomètre, alarmes…) tout en s’adaptant à des usages modernes grâce à l’interconnexion avec le smartphone.

Connectivité Bluetooth : une G-SHOCK connectée mais autonome

La connectivité Bluetooth permet une synchronisation fluide avec un smartphone Android ou iOS, sans dénaturer l’usage classique d’une montre. Parmi les fonctions disponibles via l’application :

réglage automatique de l’heure selon la position GPS du téléphone,

gestion des alarmes et des paramètres de la montre,

fonction « Phone Finder »,

historique des lieux et moments via « Time & Place ».

Cette approche évite la surcharge de notifications ou les interactions continues. La montre reste autonome, avec une interface simple et sans écran tactile, fidèle à la philosophie G‑SHOCK.

Alimentation solaire et radio-pilotage : autonomie maîtrisée

Casio équipe la GMW‑BZ5000 de sa technologie Tough Solar, qui permet de recharger la montre à la lumière naturelle ou artificielle. L’énergie est stockée dans une batterie rechargeable, garantissant plusieurs mois d’utilisation sans recharge externe.

La fonction Multi-Band 6 complète cette autonomie en ajustant automatiquement l’heure grâce aux signaux radio captés depuis six stations mondiales (Europe, USA, Japon, Chine). La combinaison de l’alimentation solaire et du calibrage horaire automatique en fait une montre fiable sur le long terme, sans entretien fastidieux.

Étanchéité et robustesse : la tradition G‑SHOCK conservée

Même avec sa finition métallique, la montre conserve la résistance aux chocs propre à G‑SHOCK. Sa conception multicouche lui permet d’absorber les impacts, tandis que l’étanchéité jusqu’à 200 mètres la rend compatible avec une utilisation en milieu aquatique.

Les boutons et le fond de boîtier vissé ont été repensés pour résister à une utilisation intensive, tout en améliorant le confort au poignet. Casio montre ici sa capacité à innover sans compromettre les fondamentaux de la marque.

Récapitulatif technique

Nom complet : Casio G-SHOCK GMW‑BZ5000BD‑1 (version noire ionisée)

Matériau : Acier inoxydable (boîtier, lunette, bracelet)

Écran : MIP LCD haute lisibilité, plusieurs affichages sélectionnables

Connectivité : Bluetooth (via app CASIO WATCHES)

Fonctions connectées : Heure auto, réglages, Phone Finder, Time & Place

Autonomie : Solaire (Tough Solar), plusieurs mois d’utilisation

Heure radio-pilotée : Multi-Band 6

Étanchéité : 20 bar / 200 m

Résistance : Anti-chocs (structure multicouche), anti-rayures

Autres fonctions : Heure mondiale (55 villes), chrono 1/100 s, compte à rebours, 5 alarmes, rétroéclairage LED, calendrier automatique, format 12/24h

Pays de fabrication : Japon (Yamagata Casio)

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.

