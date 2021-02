Bon Plan du dimanche : Le Casque gamer Steelseries ARCTIS 7 NOIR proposé à seulement 149€.

Dans le monde du gaming, avoir un bon casque es super important. En effet, cela permet d’être totalement immergé dans le jeu et d’entendre les moindres bruits de l’ennemi. Ainsi, on sait dire si l’ennemi arrive de gauche ou de droite. Avec ce casque gamer Steelseries ARCTIS 7 NOIR, vous n’aurez plus d’excuses.

LIEN D’ACHAT : Steelseries ARCTIS 7 NOIR.

Caractéristiques techniques :