Le marché des voitures connectées dépassera 166,0 milliards de dollars d’ici 2025. C’est en tout cas ce qui ressort du nouveau rapport d’étude de marché «Connected Car Market » établie par MarketsandMarkets.

Le marché de l’automobile est en pleine mutation ces dernières années. De fait, nous passons de plus en plus vers des voitures connectées et dotées d’électronique. Des véhicules qui désormais ne se contentent plus de vous conduire d’un point A à un point B.

En effet, avec une connectivité toujours plus accrue des utilisateurs avec leur smartphone, la voiture devient presque un nouveau lieu ou la connexion internet à son importance.

Voitures connectées, 166,0 milliards de dollars d’ici 2025.

Voilà ce que devrait peser le marché de l’automobile connectée d’ici 5 ans. L’une des raisons principales de cette progression, la sécurité et les technologies de connectivité. On pense notamment à la 5G. 5G qui selon certains analystes permettrait d’éviter 68% des accidents.

Ainsi, les véhicules de demain étant constamment connectés entre eux ou dans le Cloud seront en mesure d’anticiper ou d’éviter accidents, trafic urbain. Un peu à la manière de Waze ou des GPS actuels qui vous orientent vers les voies les plus dégagées.

A relire : CES 2020 : Qualcomm Car-To-Cloud Services, la solution pour les voitures autonomes.

Baisse du marché liée au Covid-19.

Le rapport fait état qu’initialement les estimations annonçaient un chiffre plus proche des 190 milliards de dollars pour 2025. Cependant, avec le Covid-19, le marché s’est retrouvé quelque peu à l’arrêt. Selon l’analyse de MarketsandMarkets, une baisse de 15 % de la production mondiale de véhicules est attendue en 2020.

Le fait que les clients sont restés confinés, les usines à l’arrêt ont fortement diminué la production automobile. Autre facteur aggravant, le blocage par les états des frontières et interdisant toute marchandise d’entrer ou de sortir de leurs états. Ce qui a fortement freiné les livraisons de pièce.

Malgré tout, le bureau d’étude MarketsandMarkets pense que le secteur de l’automobile sera parmi les premiers marchés à repartir à la hausse. Notamment avec des nouveaux modèles et technologies (on pense notamment à l’électrique) avec une participation des états qui pourrait favoriser l’achat de véhicules plus propre.