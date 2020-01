CES 2020 : Qualcomm Car-To-Cloud Services, la solution pour les voitures autonomes.

Faut-il encore vous le rappeler, Qualcomm a fait de la 5G, son nouvel objectif. Et la marque compte aussi sur le segment de l’automobile pour booster sa production de puce. Pour cela, le constructeur propose Qualcomm Car-To-Cloud Services.

Qualcomm est-il en passe de connecter le monde entier ? C’le monde entier ? C’est en tout cas ce qui pourrait bien arriver. En effet, avec l’arrivée de ses puces 5G pour smartphone dans un premier temps, mais avec l’équipement des véhicules du monde entier.

Qualcomm à la conquête du monde (de l’automobile).

En effet, le constructeur de puce a beaucoup à gagner avec le déploiement de la 5G. Car la 5G est LA technologie tant attendue par le secteur de l’automobile. Et Qualcomm pourrait alors équiper les voitures de ses partenaires de puces 5G de son cru.

Mais le constructeur va encore plus loin et propose une plateforme de gestion des véhicules connectés au secteur de l’automobile. Et pour cela, l’entreprise mise sur sa plateforme Qualcomm Car-To-Cloud Services ainsi que les plates-formes Snapdragon Automotive Cockpit et Snapdragon Automotive 4G et 5G existants de l’entreprise.

Le service, car-to-cloud sera commercialisé au cours du second semestre 2020.

L’autre jeu de voiture connecté de Qualcomm, la plate-forme de véhicule autonome Snapdragon Ride, est peut-être plus ambitieux. Une plate-forme capable d’effectuer 30 billions d’opérations par seconde pour activer les systèmes de sécurité active des véhicules. Mais elle pourrait également prendre en charge des cas d’utilisation autonome avec 700 billions d’opérations par seconde.

Nakul Duggal, Vice-président senior de la gestion des produits chez Qualcomm, a déclaré dans un communiqué que la plate-forme vise à » accélérer le déploiement de la conduite autonome haute performance sur les véhicules grand public « . Cependant, l’entreprise a reconnu qu’il faudra encore plusieurs années avant que les voitures utilisant le système ne prennent la route.

Snapdragon Ride sera proposé aux constructeurs pour un développement en H1 2020, les véhicules utilitaires basés sur la plateforme devant être en production d’ici 2023.