CES 2020 : Continental sécurise davantage la norme UWB pour les voitures.

On connait la marque Continental dans le segment automobile pour la fabrication de pneu. Cependant, la marque ne se limite pas à ce seul segment de l’automobile. Elle travaille également sur la technologie sans fil UWB.

On parle souvent de Wi-Fi, de Bluetooth et dernièrement de NFC et de qi. Des technologies sans fil qui font partie désormais de notre quotidien. Mais très peu de monde connait la technologie UWB. Pourtant, celle-ci est présente dans le quotidien de bon nombre de propriétaire de nouvelles voitures.

Une voiture sans clé de contact, c’est avec de l’UWB et Continental.

En effet, de nos jours, les véhicules sont à même de se mettre en route mais aussi de s’ouvrir via une télécommande ou tout en étant à proximité de la voiture. En effet, sur les voitures premium (et d’autres d’ailleurs), même plus besoin d’appuyer sur la télécommande. Vous placer votre mains sur la poignée de porte et hop la voiture s’ouvre. Désormais, il est également possible d’ouvrir la voiture depuis son smartphone.

Toutes ces fonctionnalités sont rendues possibles par la norme UWB. Et c’est sur cette norme que Continental travaille avec ses partenaires (BMW, APPLE et d’autres). La marque de penu profitera d’ailleurs de sa présence sur le CES de Las Vegas pour déployer tout son savoir faire et montrer les évolutions de cette norme avec le Car Connectivity Consortium (CCC).

Car Connectivity Consortium (CCC), c’est quoi ?

Le CCC travaille à la normalisation de l’utilisation de la norme UWB et des clés numériques en général pour permettre leur utilisation pour tous les systèmes d’exploitation et modèles de téléphones intelligents.

Par ailleurs, Continental et ses partenaires travaille pour rendre l’accès aux véhicules sans clé plus sûr en empêchant les accès non autorisés par des attaques par relais (man-in-the-middle). Dans cette stratégie de vol, le signal radio de la clé du véhicule est étendu par la technologie radio afin de faire croire que le véhicule est à proximité du conducteur.

Mais la localisation du conducteur est localisée au centimètre près grâce à la communication UWB. Cette information est utilisée pour contrôler l’accès du véhicule.