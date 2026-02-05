Aireal : l’assistant IA de TP-Link qui simplifie vraiment la maison connectée

Vous avez des objets connectés à la maison, mais jongler entre les applis vous fatigue ? TP-Link propose une solution nouvelle génération avec Aireal, un assistant intelligent capable de gérer à la fois votre réseau Wi-Fi et vos appareils domotiques. Présenté au CES 2026, Aireal promet une maison plus fluide, plus simple… et bien plus intuitive.

Derrière ce nom, TP-Link — un acteur bien connu dans le monde du Wi-Fi et de la maison connectée — étend son univers Tapo et Deco en y ajoutant une couche d’intelligence artificielle. Résultat : un assistant qui comprend ce que vous lui demandez, vous guide, et vous aide à mieux vivre dans un chez-vous numérique.

Aireal, Un assistant qui comprend ce que vous dites

La force d’Aireal, c’est de comprendre le langage naturel. Pas besoin de parler comme un robot : dites simplement « optimise la connexion pour les appels visio » ou « active les caméras pendant mon absence », et c’est fait. TP-Link s’est allié à Microsoft pour intégrer les dernières avancées en matière d’intelligence artificielle.

L’assistant utilise les modèles GPT pour interpréter vos demandes, anticiper vos besoins, et répondre de manière simple. Vous n’avez plus besoin de chercher les réglages dans une appli compliquée.

Un Wi-Fi plus malin, vraiment adapté à votre quotidien

C’est une des grandes promesses d’Aireal : mieux gérer le réseau sans que vous ayez à y penser. L’assistant peut repérer tout seul les problèmes, ajuster la qualité de service selon vos usages (vidéo, jeu, télétravail…), et même vous prévenir si un appareil ralentit tout le reste. Grâce à des fonctions comme AI QoS ou l’auto-réparation du réseau, vous profitez d’une connexion stable, même quand la maison est pleine d’écrans.

Une surveillance plus intelligente, moins de tracas

Si vous utilisez des caméras Tapo, vous allez aimer cette nouveauté : Aireal vous permet de rechercher des événements par simple description. Finie la galère à remonter les vidéos minute par minute. Demandez-lui par exemple : → « Quand les enfants sont rentrés ? » → « Qui est passé devant la porte ce matin ? » Et l’assistant vous montre directement la séquence utile. C’est plus rapide, plus précis, et ça rend la sécurité à la maison plus accessible.

Moins de notifications, plus d’info utile

Les objets connectés, c’est pratique… mais les alertes à répétition peuvent vite devenir envahissantes. TP-Link en est conscient. Avec Aireal, les notifications sont regroupées, synthétisées, et surtout pertinentes. L’assistant sait faire la différence entre un vrai événement et une répétition sans importance. Il peut même générer des résumés pour que vous gardiez le contrôle sans vous sentir submergé.

Une maison plus simple à piloter

Créer une routine domotique n’a jamais été aussi simple : vous pouvez maintenant la décrire en une phrase, et Aireal se charge du reste. → « Quand je pars travailler, coupe les lumières et active la caméra du salon. » → « Tous les soirs à 22h, baisse l’intensité et mets une musique douce. » L’assistant s’occupe de connecter les bons appareils ensemble. Résultat : plus de confort, sans passer des heures à configurer quoi que ce soit.

Déjà compatible avec plusieurs produits TP-Link

Dès son lancement, Aireal est déjà intégré à plusieurs produits TP-Link, dont : Tapo C645D KIT : caméra double objectif Tapo C465 : caméra 4K solaire Tapo C710 : caméra avec projecteur intégré Et bien sûr, les routeurs et répéteurs Deco et Tapo sont compatibles. Le constructeur prévoit d’étendre rapidement les compatibilités dans les mois à venir.

Récapitulatif technique

Assistant IA embarqué dans l’appli Tapo / Deco

Modèles GPT via Microsoft Foundry (GPT-4.1, GPT-5)

Traitement du langage naturel + interactions vocales

Recherche vidéo contextuelle par mots-clés

Gestion réseau avec AI QoS, auto-dépannage, priorisation

Compatibilité immédiate avec caméras et routeurs TP-Link

Création de routines domotiques en langage naturel

Notifications intelligentes regroupées

