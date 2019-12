Le Nikon D780 DSLR sera présent au CES 2020.

Il semblerait que le spécialiste de la photo, Nikon, profite de sa présence sur le CES 202 de Las Vegas pour présenter un nouvel appareil photo DSLR avec le Nikon D780 DSLR qui sera équipé de Wi-Fi et de Bluetooth.

Si nous sommes de plus en plus à utiliser notre smartphone comme appareil photo du quotidien, rien ne vaut malgré tout un bon appareil photo tel que ceux que propose Nikon lorsqu’il s’agit d’avoir un résultat plus pointu. Et dans le domaine, rien ne vaut un Appareil photo numérique reflex.

C’est dans ce domaine que Nikon devrait nous présenter le D780 DSLR.

Si l’information n’est pas encore confirmée, elle semble de plus en plus imminente. Nikon devrait présenter le successeur de son Nikon D750, le Nikon D780 DSLR. Ce nouveau venu devrait hériter d’un capteur CMOS BSI da 24 MP doté de 105 points de mise au point.

Pour ce qui est du stockage des photos, l’utilisateur pourra compter sur un double emplacement de carte SD UHS-II. Pour le reste, le nouveau D780 DSLR devrait hériter de certaines spécificités similaires comme un écran tactile amovible, la possibilité d’enregistrer des vidéos 4K ou Full HD.

À noter également, un détail qui nous intéresse, la connectivité de l’appareil. En effet, celui-ci devrait bénéficier à la fois du Bluetooth et du Wi-Fi.

En effet, désormais le Bluetooth est de plus en plus utilisé comme solution pour des prises de photos à distance avec le smartphone. Alors que le Wi-Fi lui permet le transfert des photos directement en ligne ou vers une source de stockage réseau.

Bien sûr tout cela reste encore à prendre avec sécurité, car l’information n’a pas encore été confirmée par la marque elle-même.