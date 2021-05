Test : Huawei Freebuds 4i.

Huawei, marque aussi tôt aimée, aussi tôt écartée, nous livre une nouvelle itération de ses écouteurs à réduction de bruit d’entrée de gamme, les Huawei Freebuds 4i avec pas mal de nouveautés. En avant la musique !



Préambule.

Huawei, marque chinoise qu’on ne présente plus, longtemps leader et à la pointe de l’innovation, en pleine tourmente actuellement et faisant presque cavalier seul, tente ici à nouveau de s’imposer avec ses écouteurs sans fils remplaçant les déjà bons Freebuds 3i de l’année passée, ici nommés les Huawei Freebuds 4i. Simple évolution ou réelle évolution ? C’est ce que nous allons tenter de démystifier dans ce test.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Par écouteur

Hauteur: 37,5 mm

Largeur: 23,9 mm

Profondeur: 21 mm

Poids: Environ 5,5 g

(incluant les emboûts d’écouteur taille M pré-installés par défaut)

Hauteur: 37,5 mm Largeur: 23,9 mm Profondeur: 21 mm Poids: Environ 5,5 g (incluant les emboûts d’écouteur taille M pré-installés par défaut) Boitier de charge

Hauteur: 48 mm

Largeur: 27,5 mm

Profondeur: 61,8 mm

Poids: Environ 36,5 g

Hauteur: 48 mm Largeur: 27,5 mm Profondeur: 61,8 mm Poids: Environ 36,5 g Capacité de la batterie:

Par écouteur: 55 mAh (min.)*

Boitier de chargement: 215 mAh (min.)*

Par écouteur: 55 mAh (min.)* Boitier de chargement: 215 mAh (min.)* Autonomie:

En lecture musicale: 10 heures (avec réduction de bruit désactivée)**

En lecture musicale: 7,5 heures (avec réduction de bruit activée)**

En appel: 6,5 heures (avec réduction de bruit désactivée)***

En appel: 5,5 heures (avec réduction de bruit activée)***

En lecture musicale: 10 heures (avec réduction de bruit désactivée)** En lecture musicale: 7,5 heures (avec réduction de bruit activée)** En appel: 6,5 heures (avec réduction de bruit désactivée)*** En appel: 5,5 heures (avec réduction de bruit activée)*** Matériau : Batterie en lithium-ion polymère

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

HUAWEI FreeBuds 4i

3 paires d’emboûts (L, M, S. La taille M est pré-installée sur les écouteurs)

Boitier de chargement

Câble de charge USB-C

Guide de démarrage rapide

Informations sur la sécurité

Carte de garantie