Test : Casque sans fil NC JVC HA-S90BN-Z.

JVC nous propose de tester un de ses casques à réduction de bruit. Le JVC HA-S90BN-Z avec ces écouteurs pivotants pour pouvoir le ranger plus facilement. Voyons ensemble ce que celui nous propose…



Préambule.

VC KENWOOD Holdings, Inc. est une entreprise japonaise d’électronique grand public qui résulte de la fusion de JVC et Kenwood Corporation, deux grandes marques d’électroniques domestiques. Il s’agit d’une holding financière qui détient 100 % des sociétés JVC et Kenwood Corporation. En 2011, le nom de cette entreprise est devenu JVCKENWOOD Corporation.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Zone de transmission Approx. 33ft (10m)

Transducteur : 40 mm

Type d’aimant : Néodyme

Réponse en Fréquence : 8-25,000Hz (wired)

Sensibilité : 100dB / 1mW

Entrée max. : 30mW (IEC)

Batterie Type : lithium-ion polymère rechargeable Autonomie : (env.) 16 heures d’écoute en mode BT + NC Temps de charge : +/- 3,5heures

Longueur du cordon : 1.2m

Poids (sans cordon) : 195g

Bluetooth Type : 3.0 (Classe 2) Profil : AVRCP, A2DP, HSP, HFP

Codec pris en charge : SBT

NFC

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Cordon détachable

Câble USB pour recharge

Housse de transport

Casque