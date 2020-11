SUPREME ON, le nouveau casque audio lifestyle de Teufel.

La marque Teufel, acteur dans le monde des produits audio grand public annonce la sortie d’un nouveau casque sans fil. Ce nouveau casque a pour nom le SUPREME ON. Un casque qui selon la marque est orienté life style.

Avec le confinement et le fait que l’on reste souvent à la maison, utilisez un casque audio pour écouter ses morceaux préférés prend toute son importance de nos jours. Le marché des intra auriculaire est pour le moins à la mode et se porte bien. Cependant, cela n’empêche pas non plus les marques comme Teufel de proposer des casques. Mais, des casques audio sans fil de type Supra auriculaire.

SUPREME ON – La qualité audio alliée à l’élégance.

La marque a décidé de séduire tous ceux qui souhaitent offrir comme cadeau de Noël à leur proche un casque audio. Le nouveau TEUFEL SUPREME ON se décline en 6 coloris : noir nuit, gris lune, or pâle, blanc sable, vert lierre et bleu espace.

Le casque est équipé d’une batterie qui lui confère une autonomie de 20 heures. Par ailleurs, le casque est équipé d’une zone de fonction. Zone qui permettra de gérer le flux de vos musiques (Play/pause, précédente/suivante). En outre, il sera également possible de contrôler le niveau du volume, l’assistance vocale. De plus, il sera possible de prendre des appels directement depuis le casque sans devoir sortir son smartphone.

SUPREME ON – Bluetooth et audio de qualité.

Teufel nous propose avec ce casque, un casque qui hérite du Bluetooth 5.0 avec aptX® et AAC pour du streaming en qualité CD. Il est également doté deux micros intégrant la technologie Qualcomm® cVc™. Les haut-parleurs quant à eux sont équipés d’aimants en néodyme.

Enfin, détail intéressant, le casque et sa fonction ShareMe permettent de connecter deux casques audio à un seul et même smartphone. Inversement, il est possible d’associer deux sources audio à un seul casque.

Prix et disponibilité.

Teufel commercialise son casque dès aujourd’hui. Le casque est proposé au prix de 149,99 euros.