Oppo Enco Free dévoilé par la marque !

La marque asiatique de smartphone vient de rendre officiel la sortie de ses écouteurs sans fil intra auriculaire de type « True Wireless » directement depuis son site. Voici donc les Oppo Enco Free.

Décidément, on aura eu droit cette année à des lancements d’écouteurs intra auriculaire sans fil de type « True Wireless » jusqu’aux derniers jours de l’année.

En effet, annoncé lors de la sortie du Oppo Reno 3, la marque vient de commercialiser via une page web ses nouveaux écouteurs. Des écouteurs qui comme pour les Realme AirPods ou les Airpods Pro sont totalement sans fil.

C’est sans vraiment grande surprise pourrait-on presque dire. Effectivement, cette année 2019 aura été marquée par l’explosion de ce type d’écouteurs. Des écouteurs dit « True Wireless » et qui avait vu le jour avec Apple, qui fut le premier à proposer ce type de produit.

Oppo Enco Free, les mêmes ou quelques différences ?

Alors avant tout, sachez que ces écouteurs ont une forte ressemblance en matière de design avec ceux d’Apple. Que ce soit les écouteurs ou la boite de rangement. Il semblerait en effet, qu’il ne soit plus nécessaire de se casser la tête à payer un designer pour ce genre de produit. On prend ce qui existe déjà et on fait quelques corrections.

Les écouteurs sont certifiés IPX4 et sont également doté de Bluetooth 5.0. La charge se fait par simple « glissement » des écouteurs dans leur étui qui pourra lui aussi servir de station de charge. Des écouteurs qui ne pèsent que 4.6 grammes.

Les tiges qui descendent le long de votre oreille sont équipées de fonctions comme le réglage du volume ou le changement de plage musicale. Ils pourront aussi permettre la prise d’appel depuis un smartphone.

Pour ce qui est de la qualité audio, la marque souligne qu’elle a intégré une AI qui aura pour effet de supprimer les bruits ambiants pour une meilleure écoute. Enfin, l’autonomie annoncée est de cinq heures en écoute continue par charge. Le boitier lui est en mesure de quadrupler leur autonomie.

Le boitier en revanche n’est pas équipé de technologie qi pour une charge sans fil. Il faudra passer par un port USB-C. Le prix de ces écouteurs se situe aux alentours des 90€.

Plus d’infos sur le site du constructeur.